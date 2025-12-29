Funeral de Brigitte Bardot se realizará el 7 de enero

PARÍS, Francia, diciembre 29 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Tras su fallecimiento, Francia llora a Brigitte Bardot, la diva rebelde y acérrima activista por los derechos de los animales, que falleció en su residencia de Saint-Tropez.

Según fuentes de la ciudad francesa con vistas al Mediterráneo, el icono del cine francés será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez, en la tumba familiar, junto a sus padres. Esta declaración contradice una previa a la cadena pública Franceinfo de la periodista y amiga de toda la vida de la actriz, Wendy Bouchard, quien afirmó que Bardot sería enterrada en su jardín, a pocos pasos del mar.

Una cosa es segura: Bardot había anunciado hace tiempo su deseo de ser enterrada en La Madrague, la residencia que compró a fines de los años 50 y que devino tan legendaria como su propietaria.

Fue en esta "casa de pescador, tal como estaba", como la describió la actriz en una ocasión, donde falleció el domingo por la mañana a los 91 años, junto a su esposo, Bernard d'Ormale.

"Prefiero descansar allí que en el cementerio de Saint-Tropez, donde una multitud de imbéciles se arriesgaría a arruinar las tumbas de mis padres y abuelos", declaró en 2018 en una entrevista con el periódico Le Monde. Pero, según el municipio, su ataúd será trasladado al cementerio marino. Bardot descansará allí junto a otras celebridades, entre ellas su primer esposo, Roger Vadim, quien filmó con ella "Y Dios creó... a la mujer" en 1956.

Mientras tanto, se anunció la fecha del funeral: se celebrará en privado el 7 de enero. La ceremonia religiosa se retransmitirá en pantallas en el puerto y en la céntrica Place des Lices. Tras el entierro, se celebrará un homenaje abierto a todos los residentes de Saint-Tropez y sus admiradores, según la Fundación Bardot.

Y aunque el círculo íntimo de Bardot ya llegó al departamento de Var para preparar el funeral, los políticos parisinos están divididos sobre la posibilidad de un homenaje de Estado.

Esta mañana, Eric Ciotti, figura de la derecha radical y líder del partido UDR, aliado de la Agrupación Nacional (RN), instó al presidente Emmanuel Macron a organizar un homenaje nacional a Bardot. Esta hipótesis fue rechazada rotundamente por el secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure.

"Los homenajes nacionales -escribió el político de izquierdas en un mensaje en X- se organizan por servicios excepcionales prestados a la nación. Brigitte Bardot fue una actriz emblemática de la Nouvelle Vague. Radiante, dejó huella en el cine francés. Pero también rechazó los valores republicanos y fue condenada repetidamente por la justicia por racismo".

Ciotti, por su parte, sugirió organizar una celebración a gran escala, similar a la que se realizó en París en 2017 tras el fallecimiento del querido rockero francés, Johnny Hallyday.

Mientras los homenajes y las conmemoraciones continúan llegando de todo el mundo, la Fundación Brigitte Bardot, por su parte, asegura que el fallecimiento de la fundadora no detendrá su lucha por los derechos de los animales, una causa fundamental en su vida, por la que abandonó voluntariamente su carrera como actriz a los cuarenta años.

La Fundación, que celebrará su 40 aniversario el próximo año, "seguirá, más que nunca, promoviendo la obra de Brigitte Bardot", aseguró la organización en un comunicado, y agregó que el legado de la actriz "sigue vivo en las acciones realizadas con la misma pasión y la misma fidelidad a sus ideales".

En Saint-Tropez, algunos temen que el entierro de Bardot en el cementerio marino pueda aumentar aún más la afluencia de turistas que ya acuden al lugar con vistas al mar.

En cuanto a "La Madrague", el acceso permaneció vigilado hoy por gendarmes. Algunos fans acudieron a depositar flores y recuerdos en una barrera.

Hoy, todos los periódicos franceses titularon la muerte de Bardot: "Y Dios se acordó de la mujer", titulaba el periódico local Var-Matin, un ingenioso juego de palabras de la película de Roger Vadim.

Mientras tanto, resta por resolver el asunto de su herencia.