Los Tigres del Norte hacen historia en "Los Simpson"

El grupo musical Los Tigres del Norte hicieron historia al aparecer oficialmente en "Los Simpson", una de las series más longevas y reconocidas del mundo, con una participación que combina narrativa, referencias culturales y un estreno musical creado exclusivamente para el episodio.

La presencia del grupo no se limita a un cameo: su intervención forma parte central de la historia, reforzando el vínculo entre la música mexicana y el universo de Springfield, en un capítulo que integra humor, crítica y una relación poco habitual entre personajes clásicos.



¿De qué trata "El Corrido de Pedro y Homero"?



La agrupación interpreta "El Corrido de Pedro y Homero", una pieza inédita inspirada en la tradición narrativa que caracteriza a Los Tigres del Norte, y que recuerda la estructura de su tema "Pedro y Pablo". La canción aparece en el episodio titulado "¡The Fall Guy-Yi-Yi!".

La historia se centra en Pedro, mejor conocido como El Hombre Abeja, quien enfrenta el desgaste físico que conlleva su personaje televisivo. Ante la imposibilidad de seguir realizando escenas de riesgo, decide contratar a un doble que lo sustituya frente a las cámaras.

Ese papel recae en Homero Simpson, elegido por su resistencia, complexión y capacidad para soportar golpes.

Lo que inicia como un acuerdo profesional marcado por la rivalidad evoluciona en una relación de confianza y compañerismo, mientras ambos navegan las exigencias del entretenimiento en Springfield.



Fragmentos destacados del corrido



La letra del tema resume la esencia de cada personaje y la relación que construyen:

Pedro y su personaje televisivo: "Se viste de abejorro Pedro pa' salir frente a la cámara, su dolor da risa a miles y le da mucha fama".

Homero como doble de acción: "Pedro contrató un doble con la cabeza de hierro, y una panza bien grandota, un calvo de nombre Homero".

La amistad que surge entre ambos: "Al reunirse se volvieron buenos amigos y compañeros".



¿Cuándo se estrena el capítulo de "Los Simpson" con Los Tigres del Norte?



El episodio donde aparece Los Tigres del Norte en Los Simpson se estrenó en FOX en Estados Unidos el 28 de diciembre. Para el público de México y Latinoamérica, el capítulo llegará posteriormente a Disney+ a principios de 2026.