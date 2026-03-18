Gabriela Cartol protagoniza filme sobre tragedia climática en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Desde el 2019 la

de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en, ha sido golpeada dramáticamente por el, pues el mar ha avanzado más de 400 metros tierra adentro, destruyendo las casas y calles que por generaciones los habitantes tuvieron.Esto hizo al directorhacer una, ahora en etapa de, que lleva como título "¿Cómo se hace para volver?", llevando entre los personajes principales a("La camarista").La, conen su mayoría, sigue a unque debe elegir entre quedarse con su abuela en lao irse con un amigo y su familia, que han decidido partir del pueblo."Es unaque ocurre en unaque está siendo consumida por el agua. La gente está enfrentando qué hacer.una nota de eso, le dio curiosidad y lo escribió como película", cuenta Cartol."¿Cómo se hace para volver?" será lade Morales, contando con los beneficios del, estímulo fiscal que permite obtener a la producción un porcentaje del ISR de empresas, para poder serPero antes de enfrascarse en el rodaje, Cartol presentará en el festival de cortometrajes de Quebec su primera historia comoLa tambiénde "Pancho Villa: el Centauro del Norte" y "Como agua para chocolate" ha debutado como directora con el corto "Galilea".La historia se desarrolla en unfemenino donde lase aferra a uny la visita de una conocida cantante, le hace ver que está en el camino."Un tema que me hace mucho ruido en la cabeza es lay cómo a algunos nos toca mejor a que a otros. La mayor herida es laque está implícita en ella, está ahí por haber cometido homicidio, pero quería enfocarme en ver que no todos tienen las posibilidades de", comenta Gabriela.La proyección en Quebec será el próximo viernes y luego se estará viendo que tenga estreno en México."Ahoramás con los(risas), dicen que hacer una historia es casi un milagro y así es", apunta la, que contó con el apoyo del, fideicomiso para la promoción y desarrollo del cine mexicano en la Ciudad de México.