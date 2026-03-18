"Destrozaron mi carrera": agente de MP que se viralizó por altercado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).-

, agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), afirmó que recibió

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y acusó que con esto "destrozaron su carrera y su vida", luego de que el video donde fue bautizada como "", tras un altercado en Ciudad Universitaria, se viralizó.Enconpara Grupo Fórmula, declaró que solamente tenían el contexto de la otra parte y que editaron muchas situaciones solo para ponerla en mal., mi vida, no nada más mi persona; me destrozaron mi familia, y así no son las cosas. Hubo uny esenadie lo sabe, hasta este momento [...] Al saber laque les iban a hacer una denuncia, se adelantaron para que ellos quedaran como víctimas", declaró.----Cecilia Domínguez acusa que la oficial fue quien inició losInsistió en que ella solo salió aly se volvió a incorporar a sus labores."[...]Vi que estaban bien y mea mi centro laboral, solicitándole a mi compañera el apoyo para que me cubriera si estaba yo fuera de mi trabajo; no hubo dilación en mi trabajo porque no hubo ninguna persona que fuera a solicitar inicio de carpeta de investigación. Más sin en cambio, ahorita, yo soy la mala, yo soy la persona peor en toda la ciudad", declaró.Cecilia Domínguez acusó que la oficial fue la primera que la ofendió: "Creo que ninguna persona reacciona de esa manera si nos tratan con amabilidad [...] esta persona fue, eso sí", dijo.Afirmó que a sus hijos nunca los detuvieron, sino que fue una "" que ellos hicieron; acusó que crearon unapara perjudicarla y hacer que todo el dominio público esté contra ella."Ella fue la que me empezó a insultar y eso no lo muestra porque no le conviene. Ella se inventa una falsa historia y creo que no es justo; a mí sí me están sobajando y me están insultando."He tenido, se mofan de mi físico, se mofan de todo; además, en losme tratan de una manera, como si yo hubiera hecho una masacre a alguien, o hubiera matado, no sé", subrayó.-----¿Verónica DomínguezLa funcionaria afirmó que todavía; sin embargo, destacó que medios de comunicación dicen que ya está despedida y que haySeñaló que el día de ayer, martes 17 de marzo,a trabajar por una, por lo que su situación dentro de su centro laboral sería hasta el díaApuntó que sufre dey, debido a las amenazas constantes, se le subió "altísima la presión", por lo que no pudo acudir, aunado a que su hija fue despedida debido a la situación tras darse a conocer que ella era su madre.Por otro lado, Verónicacon la oficial y admitió que losno fueron correctos; "debió haber habido un", dijo.