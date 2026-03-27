GAEL GARCÍA PROTAGONIZA ´SANTITA´

"Santita´, la primera serie del director colombiano Rodrigo García, que se estrenará el próximo 22 de abril en la plataforma Netflix, sitúa a México como escenario protagonista, pues fue rodada en dos ciudades del país y contará con la actuación de los mexicanos Gael García Bernal, Ilse Salas y Erik Hayser.

La plataforma de streaming informó este jueves en un comunicado que la producción seguirá la historia de Santita, protagonizada por la colombiana Paulina Dávila, quien tras un accidente abandona al amor de su vida (García Bernal) en el altar, pero dos décadas después debe enfrentar esa decisión que tomó en su pasado.

El gigante del entretenimiento precisó que será la capital mexicana y Tijuana los sitios que ambientarán la serie dirigida por García, quien ya ha colaborado con Netflix en 2023 y 2025.

Con esta producción, el director de ´Cuatro días más´ (2020), protagonizada por la actriz estadounidense Glenn Close, explota de nuevo esa pasión que tiene por explorar el género dramático a través de personajes femeninos, en este caso con María José Cano, apodada cariñosamente como Santita.

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