Spider-Man regresa más joven y con nuevos aliados

Spider-Man regresa con una nueva serie animada titulada "Tu amigo y vecino Spider-Man" (Your Friendly Neighborhood Spider-Man), que se estrenará en Disney+ el 29 de enero con 10 episodios. Con una animación que rinde homenaje a las primeras páginas de los cómics y una trama que explora una línea de tiempo alternativa, trae consigo un Peter Parker más joven, un mentor inesperado y, por supuesto, nuevos trajes y villanos.

En el primer avance revelado el fin de semana, se nos da un vistazo del personaje que conoceremos en esta nueva producción. A diferencia de las versiones anteriores, este Spider-Man será un adolescente que asiste a la escuela Midtown High, con un traje más rústico que evoluciona al encontrarse con Norman Osborn. En esta línea temporal alternativa, Osborn no es el temido Duende Verde, sino un mentor para Peter, una relación que podría cambiar la historia del superhéroe.

El elenco de voces está encabezado por Hudson Thames como Peter Parker / Spider-Man, mientras que Colman Domingo interpreta a Norman Osborn. Además, se incorporan a la trama una serie de personajes conocidos del universo arácnido, como la tía May (Kari Wahlgren), el Doctor Octopus (Hugh Dancy) y el villano The Wizard. Incluso el Capitán América hará una aparición.

Una de las características más destacadas de esta serie es su animación, que evoca las páginas de cómic en las que Spider-Man debutó por primera vez en Amazing Fantasy #15 en 1962. La serie estará bajo la producción de Marvel Studios Animation, conocidos por sus exitosas series animadas "What If?" y "X-Men '97".

El equipo creativo detrás de "Tu amigo y vecino Spider-Man" está formado por Jeff Trammell como guionista principal y Mel Zwyer como director supervisor.

Asimismo, en el adelanto, se destacan dos trajes nuevos de Spider-Man: uno más casual y adecuado para un joven Peter Parker, y otro elegante en tonos blanco y negro que le da un aire clásico. En la secuencia mostrada, vemos a Spider-Man derrotando a unos criminales en vivo, mientras bromea diciendo: "Considéralo una buena acción de tu amigable vecino Spider-Man. Ese soy yo, por cierto. Soy Spider-Man."

Con el éxito de "Spider-Man: Un Nuevo Universo" en 2018 y su secuela "Spider-Man: A Través del Spider-Verso" (2023), Spider-Man ha consolidado su lugar como uno de los superhéroes más queridos y exitosos de Marvel.