LOS ÁNGELES .-Harry Styles ganó el premio al álbum del año en los premios Grammy del domingo , llevándose a casa el máximo honor en una noche que Beyoncé dominó y se convirtió en el artista más condecorado de la ceremonia.

Beyoncé ganó su premio número 32, rompiendo un récord de 26 años. Pero como en años anteriores, el premio al álbum del año se le escapó.

Styles se llevó a casa tres premios el domingo. “Estoy tan inspirado por cada artista en esta categoría”, dijo el cantante con los ojos llorosos. “En muchos momentos diferentes de mi vida, he escuchado a todos en estas categorías. Es muy importante recordar que no existe lo mejor”.

Aún así, Beyoncé está sola en su trono de los Grammy y contó con el apoyo de la sala durante toda la noche, y los ganadores la mencionaron con frecuencia y su influencia en ellos.

Beyoncé ganó como mejor canción de R&B por “Cuff It”, grabación de música dance-electric por “Break My Soul”, interpretación tradicional de R&B por “Plastic Off the Sofa” y álbum dance-electric por “Renaissance”, que también está nominado a la categoría de álbum. del año.

Lizzo ganó el récord del año por “About Damn Time”, pronunciando un discurso conmovedor que hizo que muchos en la audiencia, incluidos Beyoncé, Taylor Swift y Adele, se pusieran de pie. Quién es quién de la realeza del hip-hop subió al escenario para un tributo épico y conmovedor de 15 minutos al 50 aniversario del género. La actuación incluyó a Grandmaster Flash interpretando parte de su éxito seminal “The Message”, Run DMC, Chuck D y Flavor Flav junto con Ice-T, Queen Latifah, Busta Rhymes y Nelly, todos subiendo al escenario.

Terminó con todos en el escenario y LL Cool J gritando “¡multigeneracional! ¡Cincuenta años!

Bad Bunny abrió el espectáculo con una actuación festiva y llena de energía que atrajo a gran parte de la audiencia, incluida Taylor Swift, quien se puso de pie y bailó cerca de su mesa en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Styles ganó el primer premio de la transmisión principal al mejor álbum pop vocal por “Harry’s House”. El cantante dijo que grabar la canción fue una de las “mejores experiencias de mi vida. Ha sido mi mayor alegría”.

Sam Smith y Kim Petras ganaron el premio a la mejor interpretación de un dúo de pop por su canción “Unholy”. Petras dijo que Smith quería que Petras hiciera el discurso de aceptación porque “soy la primera mujer transgénero en ganar este premio”. Petras agradeció a Madonna por ser una gran defensora de los derechos LGBTQ.