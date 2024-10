Ghost regresa a México en septiembre de 2025

La banda sueca Ghost confirmó su regreso a México como parte de su nueva gira mundial, la más ambiciosa de su carrera y que arrancará el próximo 15 de abril de 2025 en Reino Unido.

Este tour incluirá más de 55 fechas y recorrerá países como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Noruega y y, por supuesto, México, donde sus fanáticos podrán vivir de nuevo la experiencia inmersiva y teatral que caracteriza a la agrupación.

Desde su último tour Re-Imperatour 2023, que agotó dos noches en el Kia Forum y culminó con la grabación de su largometraje "Rite Here Rite Now", Ghost sigue consolidándose como una de las bandas más importantes del metal, extendiendo su popularidad a nivel internacional.

¿Dónde y cuándo se presentará Ghost en México?

A un año de su última presentación en el Palacio de los Deportes, en septiembre de 2023, la agrupación liderada por Tobias Forge vuelve a los escenarios mexicanos para cerrar su tour.

A través de sus redes sociales, la agrupación confirmó su presentación en la Ciudad de México para el próximo 24 de septiembre de 2025, en el mismo recinto que abarrotaron durante su última visita.

México ha sido escenario de momentos icónicos para la banda, como la presentación de "Papa Emeritus IV" en 2020.

¿Cómo comprar los boletos?

De acuerdo con Ocesa, la venta general para los conciertos de Ghost en México comenzará el lunes 4 de noviembre a las 11:00 horas. Sin embargo, este fin de semana de Halloween, los fanáticos mexicanos podrán asegurarse un lugar en esta esperada gira.

Los boletos estarán disponibles en diferentes etapas de preventa:

Venta para fans: del martes 29 de octubre a las 11:00 am hasta el domingo 3 de noviembre a las 11:50 pm.

Venta anticipada en Spotify: del miércoles 30 de octubre a las 11:00 am hasta el domingo 3 de noviembre a las 11:50 pm.

Venta general: a partir del lunes 4 de noviembre a las 11:00 am.

Aún no se han revelado los precios oficiales de los boletos.