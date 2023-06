Giran orden de aprehensión contra Chuponcito por presunto acoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El caso que se inició en 2020 contra José Alberto Flores, conocido artísticamente como Chuponcito, está por dar un nuevo giro. Recordemos que el comediante fue señalado de acoso por su exmánager, Carla Oaxaca, y ahora las autoridades estarían en búsqueda de él para su detención.

En mayo de 2023, se dio a conocer que Flores tenía una orden de aprehensión, de hecho, fue la propia Carla, quien dio detalles al respecto, incluso se mencionó que tendría dicha repercusión legal, ya que no lo habían podido localizar en su domicilio para notificarle del avance del proceso.

"En noviembre, un juez federal había dado la orden de que se le vinculara a proceso, sin embargo, a él todavía le quedaba un recurso que fue la revisión del recurso del amparo. Esta revisión se llevó su tiempo y finalmente, hace un par de semanas sale la resolución, donde tres jueces federales explican el por qué el señor tiene que ser vinculado y esa es la decisión", dijo.

Ahora, los conductores de "Ventaneando" revelaron que, en efecto, las autoridades están en búsqueda del famoso, pues tampoco se presentó a las dos audiencias que tenían programadas.

"Resulta ser que, esta mañana, ya le giraron orden de aprehensión al comediante, quien, por cierto, no se presentó ni a esta, ni a la pasada audiencia, pero, por los medios y la televisión, (sabrá) que ya tiene una orden de aprehensión", dijo una de las presentadoras.

A pesar de lo informado por el programa, ni Carla ni Flores han hablado públicamente del tema hasta este miércoles.

Anteriormente, Chuponcito negó lo dicho por Oaxaca, quien también lo evidenció de daño y violencia digital y aseguró que las declaraciones eran completamente falsas.

"Hay ocasiones que ustedes van a decir hoy: '¿Qué está pasando?, ¿Por qué esto?, ¿Por qué lo otro?' Pues voy a decir con todo mi corazón, con toda mi franqueza, ustedes saben que, en la humanidad, hay gente que con un poquito de su alma dañada y quiere perjudicar", dijo en noviembre del mismo año.

De acuerdo con la versión de Carla, el payaso la intentó besar y tocar, sin su consentimiento, durante varios años.

Si bien, en un inicio su relación de trabajo era buena, todo terminó cuando este le comenzaría a mandar mensajes de texto insistentes y posteriormente la despidió.

"En algún momento me tomó del brazo queriéndome besar en un elevador y me preguntó que si lo golpearía. Se dieron muchas situaciones", dijo en una entrevista para el mismo programa en 2020.