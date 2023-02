Gloria Trevi asegura que podría cantar en el Super Bowl

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes por la cantidad de televidentes que se mantienen atento al desarrollo del partido entre los dos mejores equipos de la temporada en la NFL.

Por ello es de entender que cada año los organizadores busquen a grandes figuras de la música para realizar el medio tiempo del super tazón.

Una situación que añora la cantante mexicana Gloria Trevi, quien en entrevista para el programa "Viajando con Chester", destacó que tiene el suficiente talento y trayectoria para poder presentarse en ese tipo escenario deportivos.

La intérprete de éxitos como "Todos me miran" y "Vestida de azúcar", reconoció que el principal motivo por el que no ha sido invitada al Super Bowl es la mala reputación que tiene por su pasado.

"Si no estuviera esa reputación tan dañada, porque está dañada todavía, yo no estaría llenando arenas, estaría llenando estadios o, por ejemplo, un Super Bowl o un evento deportivo así para cantar", mencionó.