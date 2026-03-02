logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gorillaz lanza cortometraje animado para su nuevo álbum

La animación artesanal destaca técnicas tradicionales y referencias a películas clásicas de los años 60.

Por El Universal

Marzo 02, 2026 08:44 p.m.
A
Gorillaz lanza cortometraje animado para su nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- La banda virtual británica Gorillaz lanzó este viernes 27 de febrero en su canal de YouTube un cortometraje animado titulado "The Mountain, The Moon Cave and The Sad God", con el propósito de celebrar el estreno de su noveno álbum de estudio "The Mountain" y, con ello el comienzo de su nueva gira mundial.

Gorillaz lanza cortometraje animado para nuevo álbum

El material audiovisual de 8 minutos de duración está dirigido por el artista y co-creador de la banda Jamie Hewlett en colaboración con el estudio londinense The Line; muestra a los integrantes de la agrupación atravesando la selva, escalando montañas y sobreviviendo en cuevas rigurosas como parte de una aventura caricaturesca.

En las imágenes se pueden ver a Noodle, Murdoc, 2D y Russel emprendiendo un viaje en dirección a la India luego de llegar a Mumbai con la ayuda de cuatro pasaportes falsos. Los 4 personajes se embarcan en las diferentes temáticas del proyecto musical: la espiritualidad, la inspiración creativa y la búsqueda de ritmos mágicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Inspiración y técnicas de animación en el cortometraje

Este cortometraje está inspirado en la estética y referentes visuales de las películas animadas clásicas de la década de 1960, tales como "101 dálmatas". El video se enfoca en las técnicas de animación tradicionales y artesanales hechas a mano, como forma de oponerse a los proyectos masivos elaborados mediante softwares digitales.

Con trazos caseros, texturas orgánicas y movimientos naturales y cálidos, el cortometraje hace una destacada alusión a "El Libro de la Selva", película de Disney estrenada en 1967 y basada en los cuentos de Rudyard Kipling. La trama sigue a Mowgli, un niño salvaje que busca su lugar en el planeta en compañía de la pantera Bagheera y el oso Baloo.

La narrativa empleada en el corto es una mezcla de criaturas místicas, paisajes exuberantes y una naturaleza salvaje, que construye un material reflexivo y auténtico. Según lo explicado por Jamie Hewlett para BBC Radio 2, la película ofrece "una explicación condensada sobre lo que se canta en el disco, que es esencialmente la historia de la vida".

De acuerdo con medios locales, el corto tardó aproximadamente 18 meses en desarrollarse, con miles de horas de esfuerzo y trabajo. Todo el trabajo de Damon Albarn y Jamie Hewlett fue totalmente análogo, evitando el uso de herramientas digitales y eligiendo la ilustración a mano frente a la automatización de la IA.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gorillaz lanza cortometraje animado para su nuevo álbum
Gorillaz lanza cortometraje animado para su nuevo álbum

Gorillaz lanza cortometraje animado para su nuevo álbum

SLP

El Universal

La animación artesanal destaca técnicas tradicionales y referencias a películas clásicas de los años 60.

Reducen sentencia de Sean Diddy Combs tras rehabilitación
Reducen sentencia de Sean Diddy Combs tras rehabilitación

Reducen sentencia de Sean Diddy Combs tras rehabilitación

SLP

El Universal

Sean Diddy Combs ingresó a programa residencial para abuso de drogas y su liberación se adelantó al 25 de abril de 2028.

Shakira rompe récord con concierto masivo en Zócalo de Ciudad de México
Shakira rompe récord con concierto masivo en Zócalo de Ciudad de México

Shakira rompe récord con concierto masivo en Zócalo de Ciudad de México

SLP

AP

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presenció el evento y resaltó el comportamiento del público.

Twice celebra 10 años de carrera con álbum y película
Twice celebra 10 años de carrera con álbum y película

Twice celebra 10 años de carrera con álbum y película

SLP

AP

Twice lanzó "TEN: The Story Goes On" con canciones en solitario para celebrar su década.