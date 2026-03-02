Un día muy triste

Hoy es un día por demás triste para quienes formamos parte de la familia Mival, encargada de editar los diarios Pulso Diario de San Luis y San Luis Hoy.

Ayer por la noche terminó la vida de una mujer por demás admirada y admirable. Murió la señora Rosa María García de Valladares, socia fundadora de Pulso, Diario de San Luis. Su triste deceso se registro a las 19:50 horas, tenía 89 años de edad.

La señora Rosita, como se le conocía con cariño, fue entre muchas otras cosas, la directora fundadora de XHSLV Canal 7. Su fructífera vida se caracterizó por el altruismo y su integración a organizaciones de ayuda.

Doña Rosita también fue socia fundadora de Editora Mival, sociedad que dio nacimiento a Pulso Diario de San Luis junto con su esposo Don Miguel Román Valladares García, quien fue presidente del Consejo de Administración. Hoy, dirigen los diarios de Editora Mival Miguel Fernando Valladares García como presidente del Consejo de Administración y Pablo Valladares García como titular de la Dirección General.

Doña Rosita nació el 22 de septiembre de 1936 en Coacalco, Ciudad de México y fue el mayor punto de apoyo de su esposo, Don Miguel Román Valladares, desde la época fundacional de sus empresas y otros diversos apoyos tales como el primer equipo de futbol profesional de San Luis Potosí.

La señora García de Valladares presidió el Banco de Alimentos de San Luis Potosí e incluso recibió el terreno que se ubica en la Zona Industrial, en las proximidades de Aceros San Luis, empresa que también fue propiedad de su esposo Don Miguel.

En el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", se integró como voluntaria para apoyar a personas que requerían un trasplante de órganos. Presidió un organismo civil dedicado a esta actividad.

Ayudó también en organizaciones de personas con discapacidad. Se apoyó de la empresa Aluprint para muchas de las tareas, porque el propietario tenía un niño con discapacidad y ayudaba en las organizaciones altruistas presididas por Doña Rosita.

Entre sus cargos públicos, fue directora del Sistema Municipal DIF durante el gobierno municipal de la capital 1980-1982, la de su esposo Don Miguel. Además, fue titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en los periodos de gobierno de Fausto Zapata Loredo y Gonzalo Martínez Corbalá.

Se le distinguió como integrante de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis, institución que el 15 de agosto de 2017 le dedicó su nombre al Aula de Práctica Clínica Simulada y en el Centro Universitario de la Cruz Roja.

Descanse en paz.