Grupo Frontera, la banda de regional mexicano que llegó a Coachella

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Grupo Frontera, una agrupación de regional mexicano establecida en el 2022, se presentó la noche del viernes en Coachella, donde compartió escenario con el reggaetonero Bad Bunny, la banda y el puertorriqueño lanzaron hace unos días el tema en conjunto "un x100to", el cual, rápidamente, se colocó en la cima de Spotify.

"Todo comenzó como un pasatiempo el cual pronto se convirtió en un sueño hecho realidad", revela el Grupo Frontera sobre sí mismos; suma 846 mil seguidores en Instagram, y poco más de millón y medio en YouTube, donde su colega, el llamado "Conejo malo" tiene poco más de 45 millones.

El tema "No se va", autoría del grupo Morat, los dio a conocer y los viralizó en TikTok; de acuerdo a su página oficial, Grupo Frontera se caracteriza por su mezcla de ritmos norteños y cumbias, el tema "No se va" los ha impulsado a darse a conocer en todo Estados Unidos y la República Mexicana.

Seis son sus integrantes: Adelaido Solís III "Payo" (vocalista y bajoquinto); Julián Peña Jr. (percusionista); Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarra); Carlos Zamora (bajo) y Juan Javier Cantú (acordeonista y segunda voz).

Como parte de la fórmula de su éxito, Grupo Frontera ha lanzado en versión norteña y de cumbia las canciones más populares de otros artistas.

Aunque su participación en Coachella ha generado memes en redes sociales, sus fans aplauden que hayan llegado tan lejos siendo aún el principio; recientemente fueron premiados en los Latin American Music Awards (Latin AMAs).

Letra de "No se va"

Tan fácil que es enamorarme

Y tan difícil olvidarte

Porque la vida me juraste

Y hoy te busco y tú no estás

Aunque me duela ver tu foto

Entreno a mi corazón roto

Por si mañana te vuelva a encontrar

Ya no sé disimular

Llamo y no te puedo hablar

Tu recuerdo no se va

No se va, no se va

Algo en ti quiere volver

Y algo en mí te va a encontrar

Tu recuerdo no se va

No se va, no se va

Quédate otra vez

Quédate toda la noche

Quédate otra vez

Quédate más de las 12:00

Quédate otra vez

Que mi corazón no olvida

Amor así no se olvida, y no se va

No se va, no se va

Quédate otra vez

Quédate toda la vida

Quédate otra vez

Tú eres mi bala perdida

Quédate otra vez

Que mi corazón no olvida

Amor así no se olvida, y no se va

No se va, no se va

Grupo Frontera

Perder mis ojos cuando bailes

Sentir mil besos en el aire

Fue suficiente para convencerme

De que, si te vas

Te buscaré, aunque suene loco

De Bogotá hasta Buenos Aires

¿Cómo te explico que no sé olvidar?

Ya no sé disimular

Llamo y no te puedo hablar

Tu recuerdo no se va

No se va, no se va

Algo en ti quiere volver

Y algo en mí te va a encontrar

Tu recuerdo no se va

No se va, no se va

Quédate otra vez

Quédate toda la noche

Quédate otra vez

Quédate más de las 12:00

Quédate otra vez

Que mi corazón no olvida

Amor así no se olvida, y no se va

No se va, no se va

Quédate otra vez

Quédate toda la vida

Quédate otra vez

Tú eres mi bala perdida

Quédate otra vez

Que mi corazón no olvida

Amor así no se olvida