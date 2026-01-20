Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa
Benjamín Salinas liderará la transformación en las noticias de Grupo Salinas
CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- El Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, dio a conocer una nueva etapa en el área de informativa de la empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
A través de su cuenta de X, afirmó que los equipos de Azteca Noticias y ADN Noticias seguirán innovando para cumplir su "compromiso con México y con la verdad".
Salinas Sada compartió que se reunió con ambos equipos de noticias "para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno".
Agregó que esta nueva etapa estará bajo el liderazgo de Luciano Pascoe, como Director General de Noticias y Comunicación.
Ante el anuncio, Ricardo Salinas llamó a "seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden no como quieren que las contemos".
En tanto, Pascoe se dijo agradecido tanto con Ricardo Salinas, como con Benjamín Salinas, y se comprometió a "seguir consolidando éxitos y sobre todo a decir siempre la verdad: con potencia y claridad"; "sin cejar en nuestro compromiso con México".
