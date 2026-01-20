logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa

Benjamín Salinas liderará la transformación en las noticias de Grupo Salinas

Por El Universal

Enero 20, 2026 12:21 p.m.
A
Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- El Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas Sada, dio a conocer una nueva etapa en el área de informativa de la empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

A través de su cuenta de X, afirmó que los equipos de Azteca Noticias y ADN Noticias seguirán innovando para cumplir su "compromiso con México y con la verdad".

Salinas Sada compartió que se reunió con ambos equipos de noticias "para reconocer dónde estamos y seguir trabajando con un solo objetivo: ser el número uno".

Agregó que esta nueva etapa estará bajo el liderazgo de Luciano Pascoe, como Director General de Noticias y Comunicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante el anuncio, Ricardo Salinas llamó a "seguir dando la batalla por la libertad, la verdad y luchar por informar las noticias como suceden no como quieren que las contemos".

En tanto, Pascoe se dijo agradecido tanto con Ricardo Salinas, como con Benjamín Salinas, y se comprometió a "seguir consolidando éxitos y sobre todo a decir siempre la verdad: con potencia y claridad"; "sin cejar en nuestro compromiso con México".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa
Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa

Grupo Salinas anuncia cambios en su área informativa

SLP

El Universal

Benjamín Salinas liderará la transformación en las noticias de Grupo Salinas

Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio
Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

Mía Rubín opina sobre las fotos de su mamá con su nuevo novio

SLP

El Universal

La hija mayor de Andrea Legarreta muestra su apoyo a la nueva relación de su madre

LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA
LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

LA MUERTE DE VALENTINO CONMUEVE AL MUNDO DE LA MODA

SLP

El Universal

Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS
Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS

Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS

SLP

El Universal