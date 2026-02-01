Guionista de 'It Was Just an Accident' arrestado en Teherán

Uno de los guionistas nominados al Oscar por el drama iraní "It Was Just an Accident" fue arrestado en Teherán, apenas semanas antes de los Premios de la Academia.

Mehdi Mahmoudian fue arrestado el sábado, informaron representantes de la película el domingo. De momento no se dispone de detalles sobre los cargos en su contra, aunque su detención se produjo apenas días después de que Mahmoudian fue una de 17 personas que firmó una declaración para condenar al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y la violenta represión de manifestantes por parte del régimen.

Otros dos firmantes, Vida Rabbani y Abdullah Momeni, también fueron arrestados.

Jafar Panahi, galardonado director de "It Was Just an Accident", denunció el domingo en un comunicado el arresto de su compañero.

"Mehdi Mahmoudian no es sólo un activista de derechos humanos y un preso de conciencia; es un testigo, un oyente y una rara presencia moral, una presencia cuya ausencia se siente de inmediato, tanto dentro como fuera de las paredes de la prisión", declaró Panahi.

Panahi también firmó la declaración del 28 de enero. Parte de ella dice: "El asesinato masivo y sistemático de ciudadanos que valientemente salieron a las calles para poner fin a un régimen ilegítimo constituye un crimen de Estado organizado contra la humanidad".

"It Was Just an Accident" está nominada a mejor guión y mejor película internacional en la entrega de los Oscar el próximo 15 de marzo. Realizada de manera encubierta en Irán, fue la nominada de Francia a mejor película internacional.

Panahi, uno de los cineastas internacionales más aclamados, ha realizado películas en diversas situaciones de encarcelamiento, arresto domiciliario y restricciones de desplazamiento.

"It Was Just an Accident", un drama de venganza y ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes el año pasado, está inspirada en el más reciente encarcelamiento de Panahi. Fue allí que conoció a Mahmoudian, a quien describió como "un pilar" para otros prisioneros.

"It Was Just an Accident" fue escrita por Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadhmer Rastin.

Panahi fue sentenciado nuevamente en otoño pasado a un año de prisión y se le prohibió salir de Irán durante dos años luego de ser declarado culpable de los cargos de "actividades de propaganda contra el sistema". Panahi, quien ha sido parte de la gira internacional del filme, ha dicho que regresará a Irán a pesar de la sentencia.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, reportó que 6.713 personas han sido asesinadas y 49.500 han sido arrestadas como parte de la represión a las recientes protestas. El grupo se basa en una red dentro de Irán para verificar su información. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos y las cifras de arrestos, debido a que las autoridades iraníes han suspendido el servicio de telefonía e internet.

Panahi ha hablado repetidamente en contra de la represión.

"Mientras estamos aquí, el Estado de Irán le dispara a los manifestantes y una masacre salvaje continúa descaradamente en las calles de Irán", dijo el mes pasado durante la entrega de los Premios del National Board of Review en Nueva York. "Hoy la verdadera escena no está en las pantallas, sino en las calles de Irán. La República Islámica ha causado un baño de sangre para retrasar su caída".