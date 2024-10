El emotivo camino de Gustavo Macalpin tras su despido televisivo

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Después de saltar a la fama, al ser despedido de una televisora local mientras se encontraba al aire, el conductor Gustavo Macalpin, se volvió tendencia en redes sociales al viralizarse el video donde el director del canal interrumpió su programa para notificarlo.

"Te agradezco lo que has hecho, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", expresó Luis Arnoldo Cabada Alvídrez, director del canal 66 durante la transmisión del programa "Ciudadano 2.0" cuando lo despidió.

Los usuarios compartieron miles de veces el polémico despido, sumándose a la indignación del momento y expresaron su apoyo al comunicador originario de Mexicali, Baja California. Por suerte, ese fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, que lo llevaría a la Ciudad de México con nuevas propuestas de trabajo de importantes televisoras.

Por medio de TikTok, Macalpin continuamente agradece a sus seguidores por su apoyo y los mantiene al tanto sobre lo que ha vivido durante los días posteriores a su polémico despido.

Tras atender sus compromisos, en un nuevo clip en la plataforma china, confesó que a modo de catarsis, se la pasó llorando durante todo su vuelo de regreso a Mexicali, aclarando con sorpresa que no lloró de tristeza.

"No recuerdo haber llorado tan desconsoladamente alguna vez en mi vida y les juro que no estoy triste, al contrario, estoy entusiasmado por todo lo que se viene, pero al mismo tiempo tampoco creo que haya llorado de felicidad. Estoy bien, supongo que es normal, dado todo lo que ha pasado", dijo el conductor.

Ante ello sus ahora 600 mil seguidores, no dejaron pasar la oportunidad de reafirmar su apoyo con frases de aliento sobre lo que está viviendo el comunicador: "Es necesario limpiar el alma y todo lo bueno que venga te lo mereces"; "¡Ánimo! Era necesario para sanar el alma"; "Está despertando del shock. Es normal, pero es bueno. ¡Bendiciones y buena suerte!"; "Fue la carga emocional, ese llanto fue de liberación. Mucho éxito"; "Llorar es de valientes compadre... en hora buena, éxito"; "Descargaste la tensión, ya que no fue nada agradable lo que pasaste y te da cuenta de todo el apoyo que has tenido en redes"; "Es normal llorar por lo que se fue y porque algo mucho mejor vendrá, desahógate, suelta todo y deja eso atrás".