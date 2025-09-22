Hallan en Estado de México cuerpos de B-king y DJ Regio Clown

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que dos cuerpos sin vida hallados en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el pasado 17 de septiembre, coinciden con los perfiles de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-KING y Jorge Herrera, también llamado DJ REGIO CLOWN, ambos colombianos, y reportados como desaparecidos el 16 de septiembre.

Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México conduce una investigación por homicidio.

En un comunicado, la FGJ informó que realizó diversos actos de investigación, como la recopilación de testimonios y la obtención de videograbaciones, a partir de los cuales se estableció como hipótesis que su último paradero habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

"Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

Fuentes de la fiscalía mexiquense confirmaron el hallazgo de dos cadáveres, pero que el detalle de las indagatorias la realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los músicos colombianos desaparecieron el pasado 16 de septiembre cuando, según sus familiares, se dirigían a una sucursal del gimnasio Smart Fit de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Por este hecho la Fiscalía Capitalina emitió una ficha de búsqueda para cada uno e incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, posteo en sus redes sociales un mensaje para que las investigaciones acelerarán y sus connacionales fueran encontrados con vida.

La familia de Bayron Sánchez ya se encuentra en el país.

Fuentes cercanas a la investigación revelan que los tatuajes y las ropas con las que fueron vistos por última vez coinciden con los cuerpos encontrados en un terreno baldío.

Presidente de Colombia pide ayuda a Sheinbaum

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de redes sociales pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a los artistas.

"Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida", escribió el presidente de Colombia en X.

Los cantantes fueron vistos por última vez en la ciudad de México, según la hermana de Bayron, el último lugar donde fue visto el cantante fue en un Smart Fit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4 de la tarde, mientras se encontraba acompañado de Jorge Herrera.

El domingo 21 de octubre la Fiscalía de la CDMX difundió una ficha de búsqueda de Bayron Sánchez, el reporte indica que Bayron Sánchez se comunicó por última vez con Stefanía, su hermana, el 16 de septiembre, para informarle que iba al gimnasio. Desde ese momento, no se volvió a saber de él.