Halle Bailey revela cómo se siente tras primer vistazo de La Sirenita

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Halle Bailey, la actriz que protagonizará a Ariel en la nueva cinta Live Action de Disney externó sus emociones tras el primer vistazo de la película, que se estrenará el próximo año.

El recibimiento de la también cantante, por parte de algunos usuarios en redes sociales, no fue el mejor, ya que algunos criticaron su aspecto físico, pues se trata de una mujer de color en el papel de la "princesa pelirroja", situación que molestó a los internautas: De acuerdo con ellos, Bailey no cumplía con las características de la producción animada, mientras que otros destacaron su habilidad vocal. Pese a la polémica que se generó tras el adelanto, la actriz demostró sentirse contenta por el reto.

Fue en entrevista con "E news" donde Halle dijo: "Estoy tan emocionada con esta película. Sabes, ser ella hoy es tan surrealista. Solo soy fanática de todos los otros proyectos y el hecho de que puedo ser parte de algo como esto, es increíble".

La cinta está dirigida por Rob Marshall y protagonizada también por Melissa McCarthy como Úrsula, Javier Bardem como el rey Tritón, Daveed Diggs como Sebastián, Awkwafina como Scuttle y Jonah Hauer-King como el príncipe Eric.

Ante la pregunta de si siente presión por ser Ariel dijo: "Wow. Bueno, definitivamente creo que porque amo tanto esta película y porque la he atesorado desde que era una niña. Me presioné un poco sólo porque quiero entregar todo lo que vi cuando era joven".

Bailey también comentó que puso el 110% para que su actuación funcionara, además se siente orgullosa de ver que uno de sus sueños se está cumpliendo.

Debido a los comentarios racistas que se generaron en las redes, recientemente, comenzaron a surgir videos de niñas afroamericanas que reaccionaban al trailer y que sentían emoción porque la princesa que veían en pantalla era como ellas. Esto llegó hasta los ojos de Bailey quien posteó en su cuenta de Twitter.

"La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Ver las reacciones de estos pequeños bebés me emociona mucho, esto significa mucho para mí, gracias a todos por su apoyo inquebrantable".