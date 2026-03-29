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HANNAH MONTANA SUMA 6.3 MILLONES DE REPRODUCCIONES

Por EFE

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
HANNAH MONTANA SUMA 6.3 MILLONES DE REPRODUCCIONES

EL DOCUMENTAL ESPECIAL POR EL 20 ANIVERSARIO DE ´HANNAH MONTANA´ SUMÓ 6,3 MILLONES DE REPRODUCCIONES TRAS SU ESTRENO EL PASADO MARTES EN LA PLATAFORMA DISNEY+, CONSOLIDÁNDOSE COMO UNO DE LOS LANZAMIENTOS MÁS EXITOSOS DEL CATÁLOGO DEL COLOSO DEL ENTRETENIMIENTO. "LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO TAMBIÉN PROVOCÓ UN AUMENTO DE CASI EL 1.000 % EN LAS VISUALIZACIONES DEL CATÁLOGO DE ´HANNAH MONTANA´ LA SEMANA PASADA", 

INFORMÓ LA COMPAÑÍA EN UN COMUNICADO. 

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