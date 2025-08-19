Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que HBO Max diera a conocer la nueva serie de Harry Potter, millones de fanáticos esperan tráiler, anuncios y avances de sus protagonistas.

Desde hace unos meses HBO Max viene mostrando en redes sociales todo lo que viene preparando para esta serie.

Asimismo, ya fueron revelados los personajes principales: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Muchos usuarios de Tik Tok ya han empezado a compartir vídeos en los que han visto a los actores que interpretan a Harry Potter y Rubeus Hagrid en las calles de Londres durante el rodaje.

Recientemente las cuentas oficiales de la plataforma de streaming HBO Max difundieron el primer vistazo a los integrantes de la familia Weasley.

Al parecer esta nueva adaptación ha seguido al pie de la letra con las principales características de sus personajes, y en este caso se conserva el color pelirrojo de esta icónica familia de la saga.

Los actores que interpretarán a cada miembro de esta familia son: Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland?como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley?y Gracie Cochrane como Ginny Weasley.

Para esta nueva serie el protagonista de Harry Potter será el actor escoses Dominic McLaughlin con tan solo 11 años de edad.