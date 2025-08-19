logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley

Conoce a los actores que darán vida a la familia Weasley en la adaptación televisiva de Harry Potter

Por El Universal

Agosto 19, 2025 01:52 p.m.
A
Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que HBO Max diera a conocer la nueva serie de Harry Potter, millones de fanáticos esperan tráiler, anuncios y avances de sus protagonistas.

Desde hace unos meses HBO Max viene mostrando en redes sociales todo lo que viene preparando para esta serie.

Asimismo, ya fueron revelados los personajes principales: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Muchos usuarios de Tik Tok ya han empezado a compartir vídeos en los que han visto a los actores que interpretan a Harry Potter y Rubeus Hagrid en las calles de Londres durante el rodaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recientemente las cuentas oficiales de la plataforma de streaming HBO Max difundieron el primer vistazo a los integrantes de la familia Weasley.

Al parecer esta nueva adaptación ha seguido al pie de la letra con las principales características de sus personajes, y en este caso se conserva el color pelirrojo de esta icónica familia de la saga.

Los actores que interpretarán a cada miembro de esta familia son: Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland?como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley?y Gracie Cochrane como Ginny Weasley.

Para esta nueva serie el protagonista de Harry Potter será el actor escoses Dominic McLaughlin con tan solo 11 años de edad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley
Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley

Harry Potter en HBO Max: primer vistazo a los hermanos Weasley

SLP

El Universal

Conoce a los actores que darán vida a la familia Weasley en la adaptación televisiva de Harry Potter

Érika Buenfil muestra su nueva imagen y genera controversia
Érika Buenfil muestra su nueva imagen y genera controversia

Érika Buenfil muestra su nueva imagen y genera controversia

SLP

El Universal

Érika Buenfil se prepara para su regreso a la televisión con una nueva imagen y actitud

Kylie Minogue presenta su show electropop en el Palacio de los Deportes
Kylie Minogue presenta su show electropop en el Palacio de los Deportes

Kylie Minogue presenta su show electropop en el Palacio de los Deportes

SLP

El Universal

Después de 14 años, Kylie Minogue regresa a México con su Tension Tour, ofreciendo un recorrido por sus éxitos en el Palacio de los Deportes

Alana Flores revela contrato de la pelea contra Gala Montes
Alana Flores revela contrato de la pelea contra Gala Montes

Alana Flores revela contrato de la pelea contra Gala Montes

SLP

El Universal

La primera edición de Supernova Strikers fue todo un éxito