Harry Styles lanza 'Kiss All The Time' y marcas recrean su portada en redes

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de cuatro años de ausencia en los escenarios y el mundo de la música, el pasado 15 de enero, el cantante británico de 31 años Harry Styles anunció el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, titulado "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", el cual se estrenará el próximo 6 de marzo con 12 canciones.

El anuncio rápidamente se difundió por múltiples foros y páginas de fanáticos en redes sociales, mostrando el cariño y el entusiasmo por volver a escuchar nueva música del británico. Por su parte, el primer sencillo del álbum, titulado "Aperture", se estrenará este viernes 23 de enero a las 18:00 horas (zona centro de México).

Además, este jueves 22 de enero, el exintegrante de la banda One Direction, anunció una nueva gira musical por las ciudades principales del mundo, llamada "Together, Together". Entre las paradas que tendrá este tour está incluida la Ciudad de México, con dos shows el 31 de julio y el 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Uno de los puntos más comentados entre los fans del artista fue la portada oficial del álbum, la cual está inspirada en una cámara digital de la época de los 2 mil. En la imagen, se puede ver al artista en una de las esquinas inferiores, colocándose unas gafas de sol en un paisaje nocturno, mientras una enorme bola disco brilla en el centro superior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La portada desencadenó un sinfín de reacciones entre grupos de fanáticos, quienes criticaron y lanzaron diversos memes de la imagen en plataformas digitales. No obstante, también algunas marcas comerciales se unieron a la tendencia, recreando la portada con elementos representativos de sus productos, mezclando la creatividad y cultura pop para lograr una buena publicidad.

La portada del álbum, que alcanzó más de 7 millones de 'me gusta' en Instagram, fue recreada por la escudería de Mercedes-AMG Petronas, equipo que conforma la parrilla oficial de la Fórmula 1, para anunciar el primer vistazo a su monoplaza de esta temporada W17. En la imagen, se ve a sus dos pilotos principales: Kimi Antonelli y George Russell.

Por su parte, 'Pumagua', el Programa de Manejo, Uso y Reúso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también recreó la imagen de la portada, reemplazando a Harry con un pequeño Tláloc animado rellenando su botella de agua en uno de los dispensadores del programa universitario. "Hidratado All The Time. Sed, Occasionally", escribieron.

Otra marca que no se quedó atrás fue la empresa de juegos de mesa Monopoly, quien reemplazó la imagen del cantante por el personaje de la empresa. "Dios mío, mis dos mundos se encontraron", escribieron los fanáticos al reaccionar a la colaboración.

Otra marca que formó parte de la tendencia fue Crumbl, la cadena estadounidense de galletas y postres. En la imagen, reemplazaron la foto del artista por varias cajas con el logo de la marca y la bola disco se transformó en una galleta con chispas de chocolate. "We Belong Together", agregaron en el post.

La marca de pizzas Domino's México también compartió su versión propia de la portada. En la imagen se ve a un empleado de la cadena de comida rápida con un delantal y una gorra roja con azul, colores representativos de la marca; mientras que en el fondo se ve una sucursal de Domino's. "Pizza, All The Time. Baitz, Occasionally", se lee en la portada.

La marca de cuidado de la piel CeraVe también se unió a la tendencia, reemplazando la fotografía del artista británico por uno de sus productos de hidratación para piel, el cual, en forma de parodia, lleva unos lentes redondos. "CeraVe Moisturizers All The Time. Dry Skin, Never", escribieron.