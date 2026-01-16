HARRY STYLES LANZARÁ SU CUARTO DISCO
El cantante británico Harry Styles anunció este jueves el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años, que tendrá por título ´Kiss All The Time. Disco, Occasionally´ (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente) y saldrá el 6 de marzo.
El artista, de 31 años, lo hizo público hoy revelando la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.
El disco, producido por Kid Harpoon, contiene 12 temas y ya está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes, indicó su discográfica, Sony Music, en un comunicado.
Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen esta semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: "We Belong Together" (Somos el uno para el otro).
Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTbe el 27 de diciembre, titulado ´Forever, forever´, sobre su último concierto en Italia.
