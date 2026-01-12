logo pulso
Harry Styles podría sorprender con su regreso a la música

Los enigmáticos mensajes en ciudades globales despiertan la emoción de los seguidores de Harry Styles

Por El Universal

Enero 12, 2026 06:07 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).-El regreso del cantante Harry Styles a los escenarios podría ocurrir más pronto de lo que imaginamos, o al menos eso es lo que el cantante ha dejado entrever.

Y es que; en las últimas semanas, misteriosos anuncios han inundado diferentes ciudades al rededor del mundo, lo que ha revivido las expectativas sobre una nueva etapa en la carrera del artista.

En las imágenes, que fueron reportadas en ciudades como Roma y Sao Paulo, no aparecían comunicados oficiales, solo frases entre las que destacaban: "See yo son" (nos vemos pronto) y "We belong together" (Nos pertenecemos el uno al otro).

Los anuncios comenzaron a circular en redes sociales y, en cuestión de minutos, fueron asociados con el intérprete de "As it was", pues hace tan solo un par de días, Styles compartió un video en su cuenta oficial de YouTube que contenía las mismas palabras.

Cabe destacar que, hasta el momento, el exOne Direction no ha confirmado si con esto estaría promocionando un nuevo disco; sin embargo, sus fans ya lo han cuestionado al respecto:

"Harry, di si vas a volver", "¿Qué está pasando?", "¿Qué estás haciendo", "Te estamos esperando", "Ya regresa", "Vuelve por favor", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

El último álbum de estudio del británico, "Harry´s House", fue lanzado en 2022 y desde entonces no ha presentado material nuevo de manera oficial. Cuatro años de silencio discográfico han convertido cualquier aparición o mensaje en una posible pista sobre lo que viene.

