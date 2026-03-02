logo pulso
Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester

Por El Universal

Marzo 02, 2026 04:55 p.m.
A
Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El cantante

Harry Styles
decidió convertir su regreso a la música

en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco "Kiss all the time. Disco, ocassionally", el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming.
Styles presentará un concierto especial y en el que, por primera vez cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística.
La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Styles, a través de un video con el que no sólo invitó a todos sus fans a acompañarlo; sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix:
"Estás invitado al especial de Netflix: 'Harry Styles; una noche en Manchester'", aparece en el clip.
El show fue grabado en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.

¿Cuándo y a qué hora podrá verse el especial de Harry Styles en México?

El estreno será este domingo 8 de marzo y se hará de manera simultánea en varios países, incluyendo México.
En cuanto a la hora, para nuestro país el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma.
Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial"Together, Together", con el que ofrecerá seis conciertos en la Ciudad de México.

