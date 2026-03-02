Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester
El especial estará disponible en Netflix México desde las 14:00 horas del 8 de marzo.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El cantanteHarry Styles decidió convertir su regreso a la música
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco "Kiss all the time. Disco, ocassionally", el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming.
Styles presentará un concierto especial y en el que, por primera vez cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística.
La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Styles, a través de un video con el que no sólo invitó a todos sus fans a acompañarlo; sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix:
"Estás invitado al especial de Netflix: 'Harry Styles; una noche en Manchester'", aparece en el clip.
El show fue grabado en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.
¿Cuándo y a qué hora podrá verse el especial de Harry Styles en México?
El estreno será este domingo 8 de marzo y se hará de manera simultánea en varios países, incluyendo México.
En cuanto a la hora, para nuestro país el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma.
Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial"Together, Together", con el que ofrecerá seis conciertos en la Ciudad de México.
no te pierdas estas noticias
Harry Styles presenta concierto especial en Netflix desde Manchester
SLP
El Universal
El especial estará disponible en Netflix México desde las 14:00 horas del 8 de marzo.
Revelan causa de muerte de Eric Dane
SLP
El Universal
El actor Eric Dane murió el 19 de febrero de 2026 debido a insuficiencia respiratoria, según documento oficial.
Santa Fe Klan apoya con prótesis a niño de Guanajuato
SLP
El Universal
Además de las prótesis, Santa Fe Klan entregó regalos y apoyo económico a la familia del menor para mejorar su calidad de vida.