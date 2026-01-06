HBO Max dice adiós a clásicos de la animación

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- HBO Max comenzó el 2026 con malas noticias para los fanáticos de la animación; y es que, la plataforma dirá adiós a varias de las series y películas que marcaron a más de una generación.

Entre los proyectos que desaparecerán, a partir de este 31 de enero, se encuentran varios títulos protagonizados por Batman y Superman, dos de los superhéroes favoritos de DC.

Series y películas animadas de DC que saldrán del catálogo:

-"Superman: La serie animada"

-"Batman del Futuro (Batman Beyond)"

-"Batman: El valiente (The Brave and the Bold)"

-"The Batman (2004)"

-"Linterna Verde: La serie animada"

-"All-Star Superman"

-"Superman: Hijo Rojo"

-"Batman: Mala Sangre"

-"Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres"

Por si esto fuera poco, caricaturas que ya son considerados clásicos de la animación, como "Tom y Jerry", también serán retiradas de la plataforma, por lo que los fans tienen unos últimos días para poder verla.

Otras caricaturas que dejarán HBO Max:

-"Fenomenoide"

-"Don Gato y su pandilla"

-"Tom y Jerry Kids"

-"Pinky y Cerebro"

-"Jóvenes Titanes"

-"Los pequeños Looney Tunes"

-"Thundercats"

-"Scooby Doo ¿dónde estás?"

Aunque no se han dado detalles sobre la eliminación de estos contenidos, los rumores indican que podría estar relacionada a la reciente compra de Warner Bros. por Netflix, por lo que los cambios podrían continuar.