HOLLYWOOD DESPLIEGA LA ALFOMBRA ROJA DE LOS ÓSCAR

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
HOLLYWOOD DESPLIEGA LA ALFOMBRA ROJA DE LOS ÓSCAR

La Academia de Hollywood desplegó este miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de los premios Óscar, que se celebrará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El comediante estadounidense Conan O´Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz que cubrirá por unos días parte del Paseo de la Fama para dar paso a los protagonistas del cine de este año.

Vestido con un enterizo de operario, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios operarios.

"Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes" y alguna que otra sorpresa, indicó O´Brien a la prensa.

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

La entrega de galardones contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición. 

