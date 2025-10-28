Hombre de 80 años demanda a Shakira por fraude y abuso

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Shakira enfrentó un nuevo problema legal: la cantante colombiana fue demandada por fraude, incumplimiento de contrato y abuso a una persona mayor.

La querella fue interpuesta por David Rashidian, un hombre de 80 años residente de Miami, Florida, quien afirma que la artista no cumplió con un acuerdo que, según él, incluía la realización de una gira de conciertos y la publicación de un libro de memorias.

Rashidian presentó ante la corte capturas de conversaciones en Facebook, correos electrónicos y boletos de avión a nombre de Shakira como supuestas pruebas para respaldar su versión. Asegura haber invertido 140 mil dólares (aproximadamente 2.6 millones de pesos mexicanos) en los presuntos proyectos, con la promesa de que recibiría parte de las ganancias, lo cual nunca ocurrió.

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, quien reveló el caso en "El Gordo y La Flaca de Univisión", la relación entre ambos habría comenzado hace tres años, y la denuncia se presentó el pasado 30 de marzo. El hombre también alegó haber cubierto gastos de hoteles, tratamientos médicos y un viaje a Cuba.

Además, sostuvo que mantenía una relación sentimental con la cantante, mostrando capturas en las que ella, según él, lo llamaba "marido oficial", "amor de mi vida" y "socio comercial".

El equipo de Shakira responde

El equipo legal de Shakira presentó evidencias que demuestran que la cuenta con la que Rashidian se comunicaba no pertenecía a la artista, sino a un perfil falso utilizado por estafadores digitales que aprovecharon la vulnerabilidad del hombre mayor.

Tras comprobar la falsedad del vínculo, la demanda fue desestimada, y el caso se utilizó para alertar sobre los riesgos de las interacciones en redes sociales. La defensa también pidió al tribunal evaluar los daños causados a la cantante por la difusión del caso.

Mientras tanto, Shakira celebra su participación en Spotify Anniversaries, con motivo de los aniversarios de Pies Descalzos y Fijación Oral, junto a invitados como Beéle y Ed Sheeran.