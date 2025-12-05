Homenajes y legado de Eduardo Manzano: Una familia de diez y más

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Amigos y compañeros de profesión han usado sus redes sociales para despedirse del genial Eduardo Manzano, una leyenda del mundo del espectáculo en México, quien falleció en la madrugada de hoy a los 87 años, cerrando de esta forma uno de los capítulos más importantes de la comedia.

Su hijo Ariel Manzano expresó su sentir en una publicación donde habló de las virtudes de su padre y destacó lo disciplinado, metódico, alegre y amoroso que era, por lo cual se sentía afortunado de haberlo tenido como padre.

"Con todo mi amor, reconocimiento y admiración, gracias por haber dibujado una sonrisa en cada uno de los integrantes de las familias mexicanas e hispanos a través de la magia del humor tan creativo y original que siempre utilizaste", escribió Ariel Manzano.

Con un video donde aparece junto a Eduardo Manzano haciendo los personajes de "El Chachalaco" y "Cepillín", la actriz María Sorté compartió su experiencia al lado del comediante, quien —aseguró— fue uno de los que confió en ella y la apoyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad de hacer comedia en televisión, en su 'Show de Eduardo II'. Siempre lo recordaré con agradecimiento y una sonrisa", escribió Sorté.

Sus compañeros del programa Una familia de diez también hicieron lo propio, ya que a lo largo de casi dos décadas el elenco de esta historia verdaderamente se convirtió en una familia, por lo que no dudaron en expresar su dolor al decirle adiós al comediante.

"Te amo Tata! Y gracias por tanto", es lo que escribió Jessica Segura,recordando a su personaje de Tecla, quién era la hija no reconocida de Don Arnoldo (Eduardo Manzano). Segura explicó que desde niña admiró el trabajo del actor, por lo que fue un privilegio haberlo conocido y además trabajar con él: "Sólo tengo agradecimiento y amor, siempre recordaré tus chistes, lo mucho que disfrutabas comer, tus historias, el amor con el que hacías tu trabajo, lo bondadoso y bien compañero, te llevo en el corazón".

Mariana Botas, Martina en la serie, expresó su dolor por la partida de quien ella consideraba su abuelito, no sólo en la ficción también en la vida real, además dijo lo mucho que lo admiraba y lo divertido que era estar al lado de él, por lo que esperaba volverlo a encontrar cuando su momento de partir llegue.

"Descansa Eduardo Manzano. Abuelo Arnoldo, siempre te voy a extrañar. Gracias por todo lo aprendido y lo vivido...", escribió Andrea Torre, la Nena de "Una familia de diez", sobre una fotografía donde aparece al lado del actor dándole un abrazo.

Con fotografías de Eduardo Manzano en distintas etapas del programa, el actor Moisés Iván recordó que fueron 18 años de enseñanzas, bromas y canciones, por lo cual lo iba a extrañar mucho.

"Se va al cielo mi abuelo come tamales, vuela alto Lalo, se va el gran comediante, se va un grande de los grandes, pero se va un gran ser humano, te voy a extrañar mucho Lalo, gracias por tanto", expresó quien da vida a Aldolfo, el marido hippie de la Nena, en "Una familia de diez".