Fallece Eduardo Manzano, "El Polivoz"

El actor y comediante Eduardo Manzano, "El Polivoz", falleció a los 87 años, informó su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales, donde le dedicó una emotiva despedida en la que destacó su talento.

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", se lee.

Eduardo Manzano, conocido como "El Polivoz", nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza "Ferrusquilla".

En 1959 participó en el programa "La Hora del Imitador", donde conoció a Enrique Cuenca, con quien formó el dúo cómico "Los Polivoces" tras un empate en el concurso.

Inicialmente un trío que se convirtió en dúo en 1960, debutaron en el Teatro Ideal y rápidamente destacaron por su talento en caracterizaciones y humor vocal.

Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, y películas como "Agarrando parejo" (1964), "Tres mil kilómetros de amor" (1967) y "El aviso inoportuno" (1968).

Crearon personajes icónicos como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y "Wash and Wear", consolidándose como íconos de la comedia mexicana; Manzano manejaba la administración del dúo, asegurando contratos y giras exitosas.

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como "Escuela para brujas" (1990) y "Yo hice a Roque III" (1993), y en 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie "Una familia de diez" junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI. A sus 82 años, en 2021, fue hospitalizado por una infección biliar, reviviendo la nostalgia por su aporte al humor mexicano.