UNA ODA AL INVIERNO

UNA ODA AL INVIERNO

Horario y canales para ver los Premios Grammy 2026 en vivo

Kendrick Lamar y Bad Bunny compiten por el Mejor Álbum en los Premios Grammy 2026. ¡Entérate de todos los detalles!

Por El Universal

Febrero 01, 2026 05:19 p.m.
A
Horario y canales para ver los Premios Grammy 2026 en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- En medio de la temporada de premios que tiene al cine acaparando reflectores, la música reclama su propio espacio en la conversación. Esta noche se celebrará la entrega número 68 de los Grammy, ceremonia que reconoce lo más destacado de la industria internacional.

Una de las grandes novedades de este año, es que la Academia de la grabación decidió abrir una nueva categoría Mejor portada de un álbum, con la que premiarán al arte.

El rapero Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve y la esperanza de convertirse en el primer rapero de llevarse la estatuilla al Mejo álbum. Pero Lamar tiene un gran rival: Bad Bunny. Y es que, el reggaetonero compite en la misma categoría y de ganar haría historia en la música latina.

¿Dónde y a qué hora ver la entrega del Grammy?

18:00 horas (tiempo del centro de México): Inicio de la transmisión de las categorías que no se entregan durante la gala principal. Estos premios se podrán seguir en el canal oficial de los Grammy en YouTube, una opción gratuita y abierta al público.

19:00 horas: Inicio de la ceremonia principal, que será transmitida en vivo por TNT y HBO Max.

