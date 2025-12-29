Humberto Vélez se une a Los Simpson como el Hombre Abejorro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- A lo largo de su historia, "Los Simpson" han recurrido a referencias culturales de distintas partes del mundo para enriquecer sus episodios, pero rara vez un capítulo había establecido una conexión tan clara con México como el presentado en su temporada 37.

El episodio 12, titulado "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" y estrenado el 28 de diciembre en FOX, llamó la atención por integrar elementos representativos de la cultura mexicana dentro de su trama principal. En esta ocasión, Homero Simpson enfrenta un giro inesperado en su vida laboral al convertirse en el doble de acción del "Hombre Abejorro", cuyo nombre es Pedro, un actor televisivo que necesita alejarse temporalmente de los reflectores para recuperarse.

Uno de los momentos más comentados del episodio fue la aparición de Los Tigres del Norte, quienes interpretaron "El Corrido de Pedro y Homero", una canción creada especialmente para el capítulo. La inclusión de la agrupación reforzó el vínculo con México y aportó un elemento musical que acompañó el desarrollo de la historia.

Sin embargo, la participación que más reacciones generó entre el público latino fue la de Humberto Vélez, quien es reconocido por haber sido la voz de Homero Simpson en español latino durante los primeros años de la serie.

En esta ocasión, el actor de doblaje dio vida a la voz en inglés del Hombre Abejorro. Además, apareció representado como personaje animado en una escena clave junto a Homero Simpson, tras una caída desde una pirámide, donde pronunció la siguiente frase: "El dolor de este hombre me quita mis propias penas".

Francisco Humberto Vélez Montiel es un actor mexicano de doblaje, teatro, radio y televisión, considerado una de las figuras más influyentes del doblaje en español latino.

Nació el 30 de marzo de 1955 en Orizaba, Veracruz, y estudió Arte Dramático en el Instituto Andrés Soler, perteneciente a la Asociación Nacional de Actores.

Su carrera quedó marcada de forma definitiva por su interpretación de "Homero Simpson", personaje al que dio voz y personalidad para millones de espectadores en América Latina. Además, ha participado en varias producciones prestando su voz a personajes como "Winnie the Pooh", "Lord Farquaad" en "Shrek", el profesor Hubert Farnsworth y Kif Kroker en "Futurama", así como Pelusa en "Stuart Little", entre muchos otros.

Paralelamente a su trabajo como actor de voz, ha desarrollado una trayectoria como director de doblaje, actor teatral y formador de nuevos talentos, consolidando su lugar como una referencia dentro de la industria del doblaje latinoamericano.