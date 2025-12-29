Carlos Reinoso defiende a Henry Martín; asegura que jugará el Mundial
Carlos Reinoso, figura emblemática del América, defiende a Henry Martín y su posible participación en el Mundial 2026.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Si bien los últimos meses han sido complicados para el capitán de las "Águilas" del América, Henry Martín, una reconocida figura azulcrema confía en que "La Bomba" regresará pronto; no solamente como goleador en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, también en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026.
Carlos Reinoso, histórico extécnico y exjugador del América, defendió al delantero yucateco de las críticas que recientemente le han acompañado. Asimismo, reconoció que le tiene confianza absoluta a "La Bomba".
"Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que [Henry] Martin va a golear el próximo torneo y va a ir al Mundial", escribió Reinoso en su cuenta de X, antes Twitter.
El 2025 de Henry Martín estuvo marcado por las lesiones que sufrió. Situación que lo llevó a disputar solamente tres partidos en la temporada regular del torneo Apertura 2025: contra Necaxa, Querétaro y Chivas, respectivamente.
Durante la "Fiesta Grande" del balompié mexicano reapareció para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante los "Rayados" de Monterrey. Sin embargo, sólo jugó seis minutos en la cancha y no consiguió ninguna anotación.
A la espera de regresar a un buen nivel, Henry Martín trabajará para dejar atrás el año de pesadilla que también vivió el América, donde dejó escapar el Clausura 2025, el Campeón de Campeones, la Concacaf Champions Cup, la Leagues Cup, el boleto al Mundial de Clubes y el Apertura 2025.
¿Cuándo empezará el camino de América en el Clausura 2026?
Las "Águilas" del América iniciarán su camino en el Clausura 2026 hasta el viernes, 9 de enero, cuando se enfrenten a los "Xolos" de Tijuana en la Jornada 1 del torneo.
