Imelda Garza inicia mal carrera artística

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Imelda Garza, la mamá del nieto de Maribel Guardia, y viuda de del fallecido Julián Figueroa, se enfoca en su carrera como cantante y actriz, sin embargo, para muchos ha comenzado con el pie izquierdo y ha dado más de qué hablar por lo desafinado de su voz y por otros detalles negativos, que por su buena actuación.

En medio del pleito legal con Maribel y su esposo Marco Chacón, Imelda se sumó a la puesta en escena "Soltero, casado, viuda y divorciado", aunque no como actriz, sino como parte de un intermedio musical en el que canta temas de la fallecida Selena Quintanilla.

Garza se presentó este fin de semana en Monterrey, donde por cierto olvidó el micrófono previo a su aparición en el escenario, algo que causó comentarios entre el público que calificó su trabajo poco preparado y carente de calidad.

"No es mala onda, pero prepárate para cantar y saber moverte en el escenario bailar coordinar para que no te digan y te critiquen". "Sé sincera contigo misma. No estás preparada y la verdad no tienes talento. Acéptalo prepárate de verdad y ya no salgas a hacer el ridículo de verdad no te ves bien", se lee entre los comentarios.

Lo anterior se suma a la polémica desatada luego de que Olivia Collins abandonara la obra de teatro "Busco as hombre de mi vida, marido ya tuve", pues no quería compartir escenario con Imelda por lealtad a su amiga Maribel Guardia.

La cantante y modelo Paty Muñoz, integrante de Las Bandidas y exparticipante de "Big Brother VIP 2", asegura que se hizo un mal uso de su música y de sus arreglos musicales, los cuales fueron utilizados por Imelda Garza y el productor Antonio Escobar sin su autorización en la reciente presentación que la joven tuvo en Monterrey.

Muñoz contó al programa "Sale el Sol" que el productor le pidió la pista si voces de un medley de cuatro canciones de la puesta en escena "Las Bandidas", pero no le dijo para qué.

Era para dársela a Imelda Garza en su reciente presentación en Monterrey, ahí, cuenta, le bajaron volumen a su voz y dejaron los coros con su voz.

Esto indignó a la cantante, quien se lanzó fuerte contra Imelda Garza.

"Ella sabe que ese material es mío, y esta señora no tiene por qué usar el material de otros artistas, que haga lo suyo, que haga su música, que haga sus arreglos, si son covers, que vaya y que los trabaje. ¿por qué trabaja con algo mío?", cuestionó.

Paty Muñoz le hizo un llamado para que no juegue con su trabajo ni con el de nadie más, y la invitó a ponerse a trabajar en verdad.

"No señora Imleda Tuñón, haga sus propias cosas, no juegue con el trabajo de los demás, usted ya es mamá, ¡póngase las pilas y no sea ratera!", reiteró.