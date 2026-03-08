Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La actriz

fue captada en la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y fue cuestionada acerca de, si ya se le había notificado acerca de las dos denuncias que el cantante, su excuñado, interpuso en su contra; la joven negó tener conocimiento legal del asunto.Durante la marcha por elen Ciudad de México, la joven relató que no sólo ha sido víctima de la justicia que, en su momento, favoreció a su exsuegra, laactriz Maribel Guardia, cuando fue, el pequeño José Julián, sino que dijo que, en la actualidad, los medios de comunicación -que un día le dieron voz para expresarse- ahora sólo tergiversan sus palabras."Es un día en que todas tiene derecho de exigir que se les respete; yo estoy exigiendo, nada más, que se me respete y que miporque, últimamente, en medios de comunicación, mi voz ya no se escucha, entonces yo ya no voy a hablar de ningún tema que tenga que ver con Maribel o Marcho Chacón, porque todo se está", ahondó.La joven negó, además, haber sido notificada de laspor daño moral -por afirmar que abusó sexualmente de su hermano Julián- yque su excuñado interpuso en su contra, luego de que, hace sólo unos días, acudiera a lade la CDMX, a través de sus representantes legales para alzar las respectivas denuncias."No, no. Todavía no", dijo tajante.Además, expresó que no tenía niguna opinión con respecto al caso, debido a que afirma que, nunca se trató de una, sino que había hablado del tema por medio de una, la que no sabía que se iba a difundir."Era una, que se filtró, al final del día, fue algo que no se hizo con dolo, entonces, ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales", precisó.