logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Fotogalería

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón afirmó que sus declaraciones filtradas fueron privadas y que resolverán el caso en tribunales.

Por El Universal

Marzo 08, 2026 06:30 p.m.
A
Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La actriz

Imelda Tuñón
fue captada en la marcha por el 8M

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y fue cuestionada acerca de, si ya se le había notificado acerca de las dos denuncias que el cantante José Manuel Figueroa, su excuñado, interpuso en su contra; la joven negó tener conocimiento legal del asunto.
Durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México, la joven relató que no sólo ha sido víctima de la justicia que, en su momento, favoreció a su exsuegra, laactriz Maribel Guardia, cuando fue despojada de su hijo, el pequeño José Julián, sino que dijo que, en la actualidad, los medios de comunicación -que un día le dieron voz para expresarse- ahora sólo tergiversan sus palabras.
"Es un día en que todas tiene derecho de exigir que se les respete; yo estoy exigiendo, nada más, que se me respete y que mi voz sea escuchada porque, últimamente, en medios de comunicación, mi voz ya no se escucha, entonces yo ya no voy a hablar de ningún tema que tenga que ver con Maribel o Marcho Chacón, porque todo se está tergiversando", ahondó.
La joven negó, además, haber sido notificada de las demandas por daño moral -por afirmar que abusó sexualmente de su hermano Julián- y violencia familiar y mediática que su excuñado interpuso en su contra, luego de que, hace sólo unos días, acudiera a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a través de sus representantes legales para alzar las respectivas denuncias.
"No, no. Todavía no", dijo tajante.
Además, expresó que no tenía niguna opinión con respecto al caso, debido a que afirma que, nunca se trató de una declaración pública, sino que había hablado del tema por medio de una llamada privada, la que no sabía que se iba a difundir.
"Era una llamada privada, que se filtró, al final del día, fue algo que no se hizo con dolo, entonces, ya más adelante arreglaremos las cosas en tribunales", precisó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa
Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa

SLP

El Universal

Imelda Tuñón afirmó que sus declaraciones filtradas fueron privadas y que resolverán el caso en tribunales.

En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México
En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México

En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México

SLP

El Universal

Yeri Mua señala que el 8M es para quienes no están y denuncia abusos y desigualdad.

Cantantes se pronuncian por el 8M
Cantantes se pronuncian por el 8M

Cantantes se pronuncian por el 8M

SLP

El Universal

Belinda comparte mensaje sobre la fuerza femenina y supera estigmas con su música.

Adrián Marcelo reacciona a fiesta XV años en Tabasco
Adrián Marcelo reacciona a fiesta XV años en Tabasco

Adrián Marcelo reacciona a fiesta XV años en Tabasco

SLP

El Universal

El comediante Adrián Marcelo critica el gasto en la celebración desde la perspectiva política.