Impactante documental 'Número Desconocido' revela ciberacoso escolar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Era la noche de Halloween de 2020 cuando comenzaron a llegar los primeros mensajes de un número extraño al teléfono de Lauryn Licari, una adolescente de 13 años, y al de su entonces novio, Owen. Lo que inició como una serie de textos inquietantes se transformó rápidamente en un acoso persistente que los seguiría durante meses, alterando sus vidas para siempre.

"Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar", la nueva serie documental de Netflix, dirigida por Skye Borgman, relata el caso real de dos jóvenes de la escuela secundaria Beal City, que fueron víctimas de hostigamiento durante más de un año.

La sorpresa para todos fue el descubrimiento de quién estaba detrás de los mensajes, lo que sacudió profundamente a la pequeña comunidad de Beal City, Michigan.

Tras una pausa en los ataques, los mensajes regresaron en septiembre de 2021 con una intensidad aún mayor. Durante los 15 meses siguientes, el acoso escaló rápidamente, con amenazas, insultos y comentarios de contenido sexual que invadieron los teléfonos de Lauryn y Owen.

---Sentirse vigilado

*Alerta de spoilers*

¿Qué pensarías si cada conversación privada que tuviste con tus compañeros o amigos terminara siendo revelada en tu teléfono por un desconocido que sabe detalles íntimos de lo que hablaste? Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Lauryn y Owen.

Los mensajes no solo atacaban la apariencia de la adolescente, sino que también sembraban dudas sobre su relación con Owen. Se insinuaba que él podía estar engañándola con la persona detrás del número desconocido, sugiriendo incluso que mantenían una relación sexual. Esta acusación, completamente infundada, aumentó la angustia de ambos adolescentes.

Lo más aterrador era que los mensajes parecían contener información privada, detalles de conversaciones con sus amigos que solo alguien muy cercano podría conocer. En algunos casos, incluso se le incitaba a Lauryn a hacerse daño a sí misma.

Ante esta evidencia, los padres de Lauryn y Owen empezaron a enfocarse en las personas con quienes sus hijos no llevaban una buena relación en su escuela. Los sospechosos pasaron a ser sus propios compañeros de clase.

Debido a que la investigación escolar no avanzaba, decidieron acudir a la policía.

El caso fue inicialmente manejado por el sheriff Mike Main, pero las pistas tampoco llevaban a ninguna conclusión clara. Fue entonces cuando el agente Bradley Peter asumió la investigación y rastreó el número desde el que se enviaban los mensajes. Lo que descubrió a continuación cambió por completo el rumbo del caso.

-----El giro inesperado

El agente rastreó los mensajes y descubrió que la persona detrás de los textos no era otra que Kendra Licari, la madre de Lauryn. Sorprendentemente, Kendra había estado dedicando gran parte de su tiempo a enviar los mensajes, especialmente después de haber sido despedida de sus trabajos.

Durante un cateo en la casa de Kendra, el oficial la confrontó, y todo fue grabado con una cámara oculta. En la grabación, Kendra confesó que, aunque no había sido ella quien comenzó los mensajes en Halloween, fue ella quien los continuó y no pudo detenerse.

Cuando Lauryn se enteró de la revelación, el impacto fue devastador y provocó un conflicto familiar de grandes proporciones. Al día siguiente, el rostro de Kendra apareció en los medios locales, dejando a la comunidad sorprendida.

El sheriff Mike Main comentó que, con el tiempo, se dio cuenta de que Kendra había intentado interferir en la investigación, cuestionando constantemente el avance del caso.

-----El arresto

En diciembre de 2022, Kendra fue arrestada y acusada de múltiples cargos de acoso y de utilizar una computadora para cometer un delito. Se declaró culpable de dos cargos por acoso a un menor: uno por su hija y otro por Owen.

-----La sentencia

El 26 de abril de 2023 se llevó a cabo la sentencia, un evento que también fue documentado. Lauryn decidió no estar presente, pero Owen sí declaró, acompañado de su madre, Jill. "Esto se acabó, y podremos intentar retomar nuestras vidas. Lo intentaré, pero me dejó una cicatriz que afectará el resto de mi vida", expresó Owen.

A lo largo del proceso, Kendra también intentó incriminar a Khloe Wilson, una amiga de Owen, en el caso.

Licari fue sentenciada a una pena de prisión de entre 19 meses y 5 años. Fue liberada el 8 de agosto de 2024, con el deseo de seguir siendo parte de la vida de su hija.

Aunque su salida significó el inicio de una nueva etapa para la familia Licari, la directora del proyecto, Skye Borgman, comentó a Tudum que los efectos de sus acciones siguen presentes. "Ella se siente arrepentida de haber alterado gravemente su relación con su hija, probablemente de una manera negativa", explicó Borgman.

-----¿Por qué Kendra Licari acosó a su propia hija?

La respuesta a esta pregunta ni siquiera está clara para la directora, quien siente que Kendra tampoco sabe por qué actuó de esa manera contra su hija. La razón parece estar vinculada a una experiencia personal de abuso cuando Kendra tenía la misma edad que Lauryn.

"Ella habla de lo aterrador que fue para ella ver a su hija única, su pequeña niña, creciendo. Eso es lo que realmente la conecta, y es lo que ella cree que la llevó a enviar estos mensajes de texto y a tratar de mantener a Lauryn cerca", explica Borgman.

En el documental se sugiere que Kendra podría padecer una especie de síndrome de Munchausen por poder, conocido como trastorno facticio impuesto a otra persona. Sin embargo, Skye advierte que este diagnóstico no está reconocido de manera oficial:

"Darles algún tipo de base médica es un poco problemático. Pero creo que hay elementos del síndrome de Munchausen por poder, de hacerle daño a alguien para mantenerlo cerca, que definitivamente existieron", añade.