logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aranceles y menos obra pública, afectaron al sector de la construcción: CMIC

La caída en el valor de la construcción es una tendencia nacional, señaló Leopoldo Stevens

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2025 02:36 p.m.
A
Aranceles y menos obra pública, afectaron al sector de la construcción: CMIC

Leopoldo Stevens Pérez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado de San Luis Potosí, refirió que la reciente disminución del valor de producción del sector de construcción local, responde a una tendencia nacional tras los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos y la contracción de la inversión para obra pública. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en su más reciente Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que la entidad potosina registró en junio una disminución del 4.5 por ciento en el valor de producción de las empresas constructoras con respecto al mismo periodo del año pasado. 

"No es San Luis Potosí, es a nivel nacional, la verdad es que hay una desaceleración, una contracción económica, si es un poco fuerte porque se juntan dos factores que son los aranceles de Estados Unidos que le meten incertidumbre a la inversión aquí en México", señaló Stevens Pérez. 

El líder empresarial también añadió que el cambio de administración federal deja poco margen de maniobra, debido al gasto en las grandes obras de la gestión federal anterior al actual gobierno. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presupuesto de egresos de la federación, añadió, se contuvo en inversión de obra pública, por lo que adelantó se espera que para el próximo 2026 este panorama pueda cambiar, pues advirtió que de acuerdo con el propio Inegi existe una contracción del 42 por ciento en la obra pública. 

"La verdad en el sector de la construcción, si no hay trabajo si nos afecta, todos estamos esperando a que se reactive esto, sí hay trabajo, pero no en la magnitud del año pasado, es decir, 42 por ciento menos", concluyó. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aranceles y menos obra pública, afectaron al sector de la construcción: CMIC
Aranceles y menos obra pública, afectaron al sector de la construcción: CMIC

Aranceles y menos obra pública, afectaron al sector de la construcción: CMIC

SLP

Rolando Morales

La caída en el valor de la construcción es una tendencia nacional, señaló Leopoldo Stevens

No formalizan denuncias por violencia familiar: SSPC
No formalizan denuncias por violencia familiar: SSPC

No formalizan denuncias por violencia familiar: SSPC

SLP

Rolando Morales

La SSPC de la capital atiende de forma diaria un promedio de entre 3 o 4 eventos

Necesaria, más capacitación en municipios para recibir créditos: Banobras
Necesaria, más capacitación en municipios para recibir créditos: Banobras

Necesaria, más capacitación en municipios para recibir créditos: Banobras

SLP

Samuel Moreno

El delegado en San Luis Potosí destacó la importancia del acompañamiento financiero para consolidar obras públicas

Se gestionan recursos para fortalecer infraestructura hídrica: EGC
Se gestionan recursos para fortalecer infraestructura hídrica: EGC

Se gestionan recursos para fortalecer infraestructura hídrica: EGC

SLP

Rolando Morales

Las obras implican una inversión de mil 500 millones de pesos