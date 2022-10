In-D: Blink 182 anuncia nuevo álbum y tour

La banda estadounidense de pop punk "Blink-182" anunció su regreso a los escenarios después de haber entrado en un prolongado receso. El último álbum de la banda, titulado "Nine", fue lanzado en el 2019. Mientras que su último sencillo vió la luz en el 2020. Blink anunció un nuevo tour que arrancará el 11 de marzo del 2023 en Tijuana, además de pasar por CDMX y Monterrey.

Aquí las cinco razones por las que el regreso de Blink-182 y el pop punk siguen siendo relevantes:

Hay álbum nuevo.

El recurso de las reuniones de bandas ha sido utilizado muchas veces simplemente para aprovechar la nostalgia de los fanáticos. Algunas agrupaciones se embarcan en giras mundiales para echar mano de sus grandes éxitos que les dieron popularidad en sus años de gloria. En el caso de Blink-182 el asunto es completamente distinto. Si bien harán uso de canciones que convirtieron en himnos como "All the Small Things" y "The Rock Show", han anunciado el lanzamiento de un álbum con material inédito. El primer sencillo llevará por título "Edging" y estará disponible en plataformas digitales el viernes 14 de octubre.

Se trata de una banda de transición generacional.

El trío estadounidense es una de las últimas bandas que lograron popularidad con la fórmula de la vieja escuela. Álbumes completos en lugar de sencillos, música compuesta sin herramientas digitales, y distribución de su música en formato físico. Es una realidad que las grandes bandas de antaño se están extinguiendo y los iconos de la música comienzan a desvanecerse. Es un buen momento para que bandas como Blink-182 entreguen la estafeta a las nuevas generaciones que cargarán la bandera de la música en los años próximos.

Serán una banda recordada dentro de décadas.

La industria musical atraviesa por una etapa de transformación. El mainstream ha desaparecido y será difícil que muchas bandas actuales sean recordadas por las futuras generaciones al pasar de las décadas. La forma en la que se consume música actualmente es diametralmente distinta a la forma en que se hacía en los 90´s y principios de los 2000´s. Actualmente la mayoría de los melómanos almacena sus tracks favoritos en playlists, el nombre de las bandas ha dejado de ser relevante, el consumo de álbumes es cosa del pasado. Es por eso que Blink-182 ha logrado asegurar su nombre como banda legendaria que será inmune al olvido de las masas al pasar de los años.

Su público ha madurado.

La alineación clásica se ha reunido.

Los jóvenes que se aficionaron a la música de Blink-182 hace más de dos décadas hoy se encuentran en una etapa de madurez. El poder adquisitivo de ese sector de la población es mayor que cuando se encontraban en la adolescencia. Una buena parte de ellos ahora son padres de familia y, sin duda, esava a recibir el nuevo álbum de la banda de una madera mucho más madura. Es una gran oportunidad también para que las nuevas generaciones descubran a la banda y echen un ojo a discos de antaño comoque fueron el soundtrack de la adolescencia de sus padres

La formación clásica de Blink-182 está conformada por Tom de Longe, Mark Hoppus y Travis Barker. Si bien esta no es la alineación original, si fue la que logró el pico de popularidad más alto y consiguió grabarse en la memoria musical colectiva. En el 2015 el guitarrista (Tom DeLonge) decidió separarse de la agrupación dejando su sitió a cargo de Matt Skiba. Esta vez Tom ha regresado y los fanáticos seguramente agradecerán ver a la alineación clásica una vez más en vivo.

La última vez que Blink-182 visitó tierras mexicanas fue en 2004.Casi dos décadas después será interesante ver a este power trio arrancar una gira mundial en una ciudad que no suele estar en el mapa de los grandes tours a nivel global. Tijuana será la patada de salida de este esperado regreso que deja claro que la banda aún tiene mucho por decir.