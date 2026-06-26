"INFELICES PARA SIEMPRE" DA EL SALTO A SERIE

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La serie basada en la cinta mexicana "Infelices para siempre" permitirá crecer el universo de opciones para sus personajes, como el de Ofelia Medina que tendrá una versión juvenil.

La producción rodada en Bilbao, España, conserva la premisa de un hotel donde la gente tiene la opción de regresar en el tiempo a fin de ir resolviendo asuntos personales.

"Infelices para siempre" es protagonizada por José Eduardo Derbez ("Mesa de regalos") contando con un elenco que incluye a Harold Azuara ("¿Quieres ser mi novia?"), Mónica del Carmen ("Año bisiesto"), Luz Aldán ("Hasta que amanezca"), Ricardo Fastlicht ("Antes muerta que Lichita") y Michael Ronda ("Bodas S.A").

Se trata de una producción de la casa Onza para ViX, siendo creada por Jorge Aragón y Adriana Pelusi ("Nadie nos va a extrañar"), bajo la dirección de Pitipol Ybarra ("¡Qué despadre!").

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Se trata de dos temporadas grabadas durante el año pasado. La película "Infelices para siempre", estrenada en 2023, tuvo en su corrida comercial un registro de 1.8 millones de espectadores.