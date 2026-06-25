Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras su reunión con el rey Felipe VI de España coincidieron en fortalecer la relación bilateral "en beneficio de nuestras naciones".

Reunión cordial entre Sheinbaum y Felipe VI en Palacio Nacional

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió que el encuentro fue "cordial" y hablaron de la importancia de los pueblos originarios.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", dijo.

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"Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", agregó.

Lazos culturales y cooperación entre México y España

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, acompañó al rey y dijo que ambas naciones están unidas por "profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos".

"Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida", señaló.