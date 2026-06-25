logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional

El ministro José Manuel Albares destacó los lazos culturales y humanos que unen a México y España tras la reunión en Palacio Nacional.

Por El Universal

Junio 25, 2026 09:08 p.m.
A
Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que tras su reunión con el rey Felipe VI de España coincidieron en fortalecer la relación bilateral "en beneficio de nuestras naciones".

      Reunión cordial entre Sheinbaum y Felipe VI en Palacio Nacional

      A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió que el encuentro fue "cordial" y hablaron de la importancia de los pueblos originarios.

      "En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones", agregó.

      Lazos culturales y cooperación entre México y España

      José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, acompañó al rey y dijo que ambas naciones están unidas por "profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos".

      "Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida", señaló.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional
      Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional

      Sheinbaum y Felipe VI dialogan sobre pueblos originarios en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      El ministro José Manuel Albares destacó los lazos culturales y humanos que unen a México y España tras la reunión en Palacio Nacional.

      Un apretón de manos entre Sheinbaum y el rey Felipe VI abre nueva etapa de relaciones México-España
      Un apretón de manos entre Sheinbaum y el rey Felipe VI abre nueva etapa de relaciones México-España

      Un apretón de manos entre Sheinbaum y el rey Felipe VI abre nueva etapa de relaciones México-España

      SLP

      AP

      Felipe VI también sostendrá reuniones en Jalisco con autoridades locales y comunidad española.

      Grecia Quiroz presenta impugnación contra reforma electoral en Michoacán
      Grecia Quiroz presenta impugnación contra reforma electoral en Michoacán

      Grecia Quiroz presenta impugnación contra reforma electoral en Michoacán

      SLP

      El Universal

      La acción de inconstitucionalidad fue presentada junto con Movimiento Ciudadano y respaldada por activistas y diputados.

      Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional
      Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional

      Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      El canciller Roberto Velasco acompañó al rey Felipe VI en su llegada al Aeropuerto Internacional.