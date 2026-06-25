Hallan hombre sin vida en paraje despoblado de Mexquitic

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Mexquitic de Carmona, S.L.P.- Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este jueves en una zona despoblada de la comunidad de Paisanos, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona.

Hallazgo y ubicación del cuerpo

El hallazgo fue reportado a las autoridades poco después de las 16:00 horas. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo se encontraba en un terreno cercano al antiguo camino a Pinos, Zacatecas, así como al río Calabacillas, en un área de difícil acceso.

Acciones de la autoridad

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Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes. Tras confirmar el reporte, procedieron al aseguramiento del perímetro para preservar los indicios.

Más tarde arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento e identificar a la víctima, cuya identidad no había sido confirmada hasta el cierre de esta edición.

Las autoridades no han informado, de manera oficial, sobre las posibles causas de la muerte ni si el cuerpo presentaba huellas de violencia. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar lo ocurrido.