Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos
Los terremotos son los más fuertes en Venezuela en más de un siglo, según reportes.
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CARACAS (AP) — Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el miércoles con aproximadamente un minuto de diferencia, lo que provocó el derrumbe de edificios y daños en Caracas.
Detalles confirmados
Los inusuales sismos consecutivos, de magnitudes 7,1 y 7,5, figuran entre los terremotos más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.
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