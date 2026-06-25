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Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Los terremotos son los más fuertes en Venezuela en más de un siglo, según reportes.

Por AP PULSO

Junio 25, 2026 06:22 p.m.
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CARACAS (AP) — Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el miércoles con aproximadamente un minuto de diferencia, lo que provocó el derrumbe de edificios y daños en Caracas.

Detalles confirmados

Los inusuales sismos consecutivos, de magnitudes 7,1 y 7,5, figuran entre los terremotos más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.

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