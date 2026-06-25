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Un apretón de manos entre Sheinbaum y el rey Felipe VI abre nueva etapa de relaciones México-España

Felipe VI también sostendrá reuniones en Jalisco con autoridades locales y comunidad española.

Por AP

Junio 25, 2026 08:20 p.m.
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Un apretón de manos entre Sheinbaum y el rey Felipe VI abre nueva etapa de relaciones México-España
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      La presidenta Claudia Sheinbaum recibió el jueves por la tarde en Ciudad de México al rey de España, Felipe VI, después de siete años de tensiones y altibajos provocados por la exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) de que el monarca pidiera perdón por la Conquista.

      Reunión protocolaria en Palacio Nacional

      Sheinbaum recibió a Felipe VI en el exterior de Palacio Nacional, la sede presidencial. Después de escuchar los himnos de ambos países la única actividad pública fue el saludo y una sonrisa, como dicta el protocolo.

      La reunión se realizó la víspera del primer partido en México de la selección española de fútbol en la Copa del Mundo, que tendrá lugar el viernes en Guadalajara frente a Uruguay y en la que estará presente Felipe de Borbón.

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      Unos días antes, la mandataria ya había adelantado que la visita "abre una nueva comunicación" entre dos países.

      Antecedentes y reconciliación diplomática

      La carta enviada por López Obrador en 2019 inició una sucesión de agrias declaraciones entre los dos gobiernos, lo que llevó a que el exmandatario pusiera "en pausa" las relaciones y que Sheinbaum no invitara al rey a su toma de posesión en 2024.

      El malestar empezó a limarse el año pasado y se dio por superado en marzo cuando el rey reconoció que hubo "mucho abuso" y "controversias morales y éticas" durante la conquista de México.

      Justo después se hizo pública la invitación de Sheinbaum a que visitara México durante el Mundial y un mes después la mexicana visitó Barcelona para participar en un encuentro de líderes progresistas liderado por el presidente español, el socialista Pedro Sánchez.

      Este es el tercer viaje de Felipe VI como rey de España tras el realizado en 2015 con la reina Letizia y otro para participar en la toma de posesión de López Obrador en 2018.

      El monarca llegó acompañado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Educación y Deportes, Milagros Tolón, y tenía previsto encontrarse el viernes con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del partido opositor Movimiento Ciudadano, y con representantes de la comunidad española.

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