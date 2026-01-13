Influencer Magaly Chávez logra orden de arresto contra Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Durante la madrugada de este martes 13, la influencer Magaly Chávez compartió un comunicado en el que informó que su expareja Alfredo Adame deberá cumplir un arresto, luego de haber incumplido diversas medidas de protección dictadas en su contra.

De acuerdo con lo señalado, el reciente ganador del reality show "La Granja VIP" deberá cumplir un arresto administrativo de 30 horas. La orden fue emitida por un juez y sería ejecutada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Cómo inició el conflicto entre Magaly Chávez y Alfredo Adame?

Uno de los escándalos más sonados en la televisión y las redes sociales ha sido el protagonizado por Magaly Chávez y Alfredo Adame, quienes mantuvieron una breve relación sentimental. Desde su ruptura, el actor y conductor ha mencionado en múltiples ocasiones a su exnovia en entrevistas, emitiendo comentarios despectivos hacia ella.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La influencer, de 39 años, presentó una demanda en contra de Adame en 2023, luego de que él declarara públicamente que ella era una mujer transexual. Como resultado del proceso legal, un juez determinó que Adame no podría acercarse a Chávez ni mencionar su nombre públicamente.

Magaly Chávez reveló que había procedido legalmente en contra de Adame por presunto daño moral y así lo expresó ante las cámaras del programa "Venga la Alegría", donde aseguró sentirse tranquila tras la resolución judicial:

"Me encuentro muy feliz porque ya el señor, de su boca, no va a salir Magaly Chávez".

No obstante, tras ser citado a su primera audiencia el 10 de noviembre, a la cual no asistió, las autoridades reforzaron las medidas cautelares de protección a favor de la influencer, entre ellas la prohibición expresa de mencionar su nombre. Pese a ello, Alfredo Adame incumplió dichas disposiciones en diversas ocasiones durante 2024 y 2025, tanto en entrevistas televisivas como dentro del reality show de TV Azteca.

A través de entrevistas y videos difundidos en internet, el actor volvió a referirse públicamente a Magaly Chávez, incluso en tono de burla. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando aseguró haber confundido el nombre del personaje Gokú con el de la influencer, justificando que se encontraba hablando de un conflicto reciente.

"Luisito Rey me habla y me dice: 'Oye, Alfredo, Luisito Rey quiere una entrevista contigo'. De repente empieza a hablarme de Gokú. Yo entendí 'Bokú'. Yo acababa de tener una bronca con una persona que tiene una bocota de reptil (...) Entonces menciona Gokú y yo escucho 'Bokú', así que pregunté a quién se refería. Yo mencioné el nombre y catorce millones de personas vieron ese fragmento", declaró.