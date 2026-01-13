Asesinan a una mujer a tiros, en la Satélite

Al encontrarse en una fiesta en la colonia Satélite, una mujer fue asesinada a balazos por delincuentes armados que arribaron en un vehículo y luego de disparar se dieron a la fuga con rumbo desconocido, por ahora la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes en el hecho.

De acuerdo a testigos, la madrugada de este lunes se desarrollaba una fiesta en una casa ubicada en la calle República de Uruguay casi esquina con la Avenida de las Antillas, en la mencionada colonia, en donde había varios participantes.

Sin embargo, en determinado momento arribaron al lugar dos sujetos de un vehículo, los cuales dispararon en contra de la mujer para posteriormente darse a la fuga sin que nadie lo pudiera impedir dejando a la víctima tirada en el piso y que tuvo una muerte de manera instantánea.

Los testigos pidieron ayuda y al sitio arribaron a los paramédicos, quienes atendieron a la mujer pero determinaron que ya había dado dejado de existir víctima de los impactos de bala recibido en todo el cuerpo.

Asimismo elementos de la Policía Municipal de la capital acudieron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar la escena del crimen para que las demás autoridades iniciaran las diligencias.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación al respecto conforme al protocolo de feminicidio.

Tras el reporte de los acontecimientos, en la calle República de Uruguay, elementos de la Policía de Investigación acudieron a un domicilio y confirmaron el fallecimiento de la mujer, motivo por el cual solicitaron la intervención de Servicios Periciales.

Los agentes de la PDI continuarán con las labores de investigación para esclarecer lo ocurrido durante las primeras horas del 12 de enero de 2026 y establecer la identidad de quién o quienes pudieran resultar responsables.