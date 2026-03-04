Influencer mexicano visita a mono "Punch" en zoológico de Ichikawa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El influencer mexicano conocido como

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" y documentó que aúnen suy continúa aferrándose a su compañero de peluche.Durante las últimas semanas, causó revuelo en internet la historia de "", unque fue abandonado y rechazado por suen el. A su corta edad, el pequeño macaco ha sufrido múltiplesde monos más grandes, lo que llevó a que el personal del lugar le diera unpara que se sintieraTraslas imágenes de lascontra "",compartieron su historia junto con su foto abrazando a su peluche, haciendo que el zoológico rápidamente se llenara depara verlo.El youtuber, quien se encuentra en Japón, visitó el pasado 1 de marzo elpara lograr ver a "", elque se ganó el corazón de millones de internautas.A pesar de que en estos días circuló la noticia de que el mono ya estaba siendo aceptado por su, el influencer comprobó que no es así, ya que "del grupo."Todos los demás están arriba limpiándose y lavándose y el pobre "" sigue ahí", señaló.Cabe destacar que durante su recorrido mencionó que haydonde avisan a losque solo tienen permitido detenerse a ver a "" durantepara evitar grandes concentraciones de gente.