logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Influencer mexicano visita a mono "Punch" en zoológico de Ichikawa

Punch, un mono bebé abandonado, continúa aferrado a un peluche para sobrellevar su aislamiento.

Por El Universal

Marzo 04, 2026 04:28 p.m.
A
Influencer mexicano visita a mono Punch en zoológico de Ichikawa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El influencer mexicano conocido como

Berth Oh
, visitó al mono

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Punch" y documentó que aún no es aceptado en su manada y continúa aferrándose a su compañero de peluche.
Durante las últimas semanas, causó revuelo en internet la historia de "Punch", un bebé mono que fue abandonado y rechazado por su manada en el Zoológico de Ichikawa. A su corta edad, el pequeño macaco ha sufrido múltiples agresiones de monos más grandes, lo que llevó a que el personal del lugar le diera un simio de peluche para que se sintiera acompañado.
Tras viralizarse las imágenes de las agresiones contra "Punch", miles de internautas compartieron su historia junto con su foto abrazando a su peluche, haciendo que el zoológico rápidamente se llenara de turistas para verlo.
El youtuber Juan Bertheau, quien se encuentra en Japón, visitó el pasado 1 de marzo el Zoológico de Ichikawa para lograr ver a "Punch", el mono viral que se ganó el corazón de millones de internautas.
A pesar de que en estos días circuló la noticia de que el mono ya estaba siendo aceptado por su manada, el influencer comprobó que no es así, ya que "Punch" continúa apartado del grupo.
"Todos los demás están arriba limpiándose y lavándose y el pobre "Punch" sigue ahí solito", señaló.
Cabe destacar que durante su recorrido mencionó que hay letreros donde avisan a los turistas que solo tienen permitido detenerse a ver a "Punch" durante 10 minutos para evitar grandes concentraciones de gente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Influencer mexicano visita a mono Punch en zoológico de Ichikawa
Influencer mexicano visita a mono Punch en zoológico de Ichikawa

Influencer mexicano visita a mono "Punch" en zoológico de Ichikawa

SLP

El Universal

Punch, un mono bebé abandonado, continúa aferrado a un peluche para sobrellevar su aislamiento.

Más de un año sin Liam Payne
Más de un año sin Liam Payne

Más de un año sin Liam Payne

SLP

El Universal

Integrantes de One Direction se reunieron para honrar a Liam Payne tras dificultades legales y logísticas.

Caso bebé robado en Ciudad de México llega a Netflix
Caso bebé robado en Ciudad de México llega a Netflix

Caso bebé robado en Ciudad de México llega a Netflix

SLP

El Universal

Maite Alberdi dirige documental que muestra la historia de Alejandra y Arturo en caso de bebé robado.

Hermana de Enrique Iglesias, atrapada en Catar
Hermana de Enrique Iglesias, atrapada en Catar

Hermana de Enrique Iglesias, atrapada en Catar

SLP

El Universal

El esposo de Ana Boyer, Fernando Verdasco, agradece la protección del líder qatarí en medio de la crisis.