Van 279 mexicanos evacuados por conflicto de Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 279 personas mexicanas han sido evacuadas de las zonas de conflicto en el Medio Oriente, especialmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar.

"Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, porque en ese momento no hay vuelos, 279 personas mexicanas han sido evacuadas. Han salido vía terrestre en su mayoría Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto", precisó durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre. Indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación, pero en estado de alerta. Ayer se dio a conocer que las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

"Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas", agregó al indicar que al momento no hay personas afectadas físicamente.

