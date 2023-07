Ingrid Coronado advierte de desalojo contra Ana Ferro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El pleito legal entre Ingrid Coronado y Ana Ferro todavía sigue vigente a un poco más de un año del fallecimiento del actor Fernando del Solar, quien fue pareja de ambas, pues la conductora de televisión insiste en que la viuda del argentino tiene que desalojar el departamento en donde vive y que está a su nombre.

De acuerdo con Coronado la propiedad donde habita Ferro le pertenece a los dos hijos que tiene ella con Del Solar por lo que es necesario que la maestra de Yoga le devuelva el apartamento.

Pero esta situación se complica ya que está totalmente incomunicada de ella, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL durante su paso por la alfombra roja de la obra "Vaselina".

"Le escribo y no me responde, voy a tener que tomar acciones legales y ya lo estoy preparando, son procesos largos, pero finalmente yo tengo la intención de que las cosas terminen siendo como sé que van a hacer porque lo que yo estoy pidiendo es que se cumpla con lo que Fernando quiso para mis hijos, nada más".

En últimas instancias, dijo, que lo que tendría que hacer es promover una orden de desalojo, aunque prefiere arreglar la situación de la mejor manera: "lo mejor es que tratáramos como personas decentes, yo lo que he aprendido es que las personas tenemos que aprender a amar a los demás y aceptar las decisiones que los otros tomen Y ésta es una magnífica oportunidad para demostrarlo".

Dicho departamento en Cuernavaca forma parte en un fideicomiso a nombre de la propia Ingrid Coronado, según la artista quien comentó que los abogados de Ferro no se han comunicado con ella, a pesar de que le pidieron un plazo de dos semanas para llegar a un acuerdo, mismo que terminó hace ya varios meses.

"Si él hubiera querido que se lo quedara ella, pues muy fácil, me paga mi parte, sacamos el departamento del fideicomiso, me ahorraba nueve años de adeudos que tuve que pagar y lo hubiera dejado en el testamento como lo dejó la otra propiedad".

No descarta venderle el departamento a Ana Ferro, después de que concluya el juicio y reiteró que hay que respetar la última voluntad de Fernando.

"Yo creo que todos tendríamos que respetar lo que él quería, por lo visto lo que él quiso es que la mitad de ese departamento que era de él sea para mis hijos, entonces yo tendría que trabajar legalmente para que así sea".

Este año sin Del Solar, comentó, ha sido un periodo difícil para sus hijos, pero les ha ayudado practicar padel para mantenerse entretenidos.

"Mis hijos han superado el duelo con la ayuda de especialistas, a través de tanatólogos; yo tengo mis terapias, pero no tanatológicas", concluyó quien la próxima semana presentará su libro "Pregúntale al oráculo".