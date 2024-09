La verdad detrás de Christian Nodal y su hija Inti

Este fin de semana, Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu celebró su primer añito de vida y aunque el cantante mexicano sí estuvo presente en la fiesta que le organizaron en su natal Argentina, las críticas en su contra no se han hecho esperar.

En redes sociales, los usuarios han cuestionado y arremetido en contra de Nodal por su decisión de no publicar ningún tipo de felicitación hacia la pequeña; a diferencia de la trapera argentina, quien no sólo compartió los detalles de la espectacular celebración, sino que dio a conocer imágenes inéditas de la llegada de Inti al mundo.

Aunque el intérprete de "Botella tras botella" se había mantenido al margen de la polémica, ahora, y tras una ola de ataques decidió romper el silencio y arremetió contra las personas y hasta medios de comunicación que se han dedicado a hablar en su contra.

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Nodal se mostró sumamente molesto por los reclamos que le han hecho; sin embargo, explicó que su decisión de mantener su paternidad en total secretismo es por los rumores que se han encargado de difundir, mismos que, asegura, son completamente falsos.

"Estoy consciente de como usan una imagen con mi hija para decir: '¡ah, no! que este güey no quiere pagar manutención. ¡Ah no!, que negoció con un juez'. Hablan tanta mierda que yo no tengo estómago para leerlos", dijo.

Además, aseguró que no está dispuesto a exponer a su hija a la maldad humana, pues sin importar que le hubiera escrito las palabras más hermosas, el resultado hubiera sido el mismo: críticas y ataques.

"Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los cometarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso?, yo no quiero... si los demás lo hacen, está bien; yo no tengo estómago para eso", agregó.

Nodal dejó claro que no le interesa lo que el mundo completo pueda pensar de él como padre, siempre y cuando Inti sepa el gran amor que le tiene: "donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí para ella, y que vuela 26 horas para compartir días con ella".

Por último, dejó claro que sí se hace cargo de los gastos de su pequeña y pidió a todos los usuarios de las plataformas que dejen de opinar sobre lo que no saben: "No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos. Hay un límite, no se metan para estas cosas, si se creen todo lo que pasa en redes es su problema, no el mío". finalizó.

Cabe destacar que Christian ha sido bastante cuestionado por haber borrado de sus perfiles sociales todo rastro de su bebé; algo que no ha pasado con el resto de su familia; incluso, su madre le dedicó una tierna felicitación en la que la llamaba la luz de su vida.