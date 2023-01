Irma Miranda, la mujer que representa a México en Miss Universo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- "Los sueños se cumplen, cuando los trabajas, los vives, los sueñas y cuando te enamoras de tu meta", pareciera que es el mantra de Irma Miranda, la representante de México en el certamen Miss Universo, donde se ha ganado el apoyo del público y la prensa especializada la coloca entre las favoritas para llevarse la corona.

Pareciera que Irma se ha preparado toda su vida para este momento, aunque la originaria del municipio de Cajeme, Sonora, es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora, en Ciudad Obregón, desde muy pequeña tomó clases de ballet y danza folklórica, a lo que le debe no sólo su estilizada figura sino también su disciplina.

Su primer intento de llegar a Miss Universo lo hizo en 2015, cuando con tan sólo 18 años se coronó como Nuestra Belleza Sonora, lo que le dio la oportunidad de representar a su Estado en Nuestra Belleza México, donde finalmente quedó como primera finalista o suplente de la reina de ese año, Kristal Silva.

"Mi sueño, mi objetivo era pisar Miss Universo. Cuando Andrea Meza participó me transmitió tanta seguridad, me transmitió confianza, me transmitió que estaba disfrutando cada paso que daba que yo dije, 'yo quiero estar ahí, quiero hacer lo mismo que ella, quiero demostrarle a todas las personas cómo somos los mexicanos y que definitivamente no nos rendimos'. Quería demostrar que las segundas oportunidades existen, cuando sueñas y trabajas por ello", dijo la sonorense en una cápsula para Mexicana Universal.

Es así que desde el momento en que quedó en segundo lugar en Nuestra Belleza, Irma comenzó su preparación para competir nuevamente por la corona, pero esta vez lo haría por Mexicana Universal, la sucesora de la organización anterior. Mientras eso pasaba Irma incursionó en los medios de comunicación y se convirtió en conductora de deportes.

En 2021 vuelve a ganar el certamen estatal y viaja a San Luis Potosí para competir por la corona nacional, primero quedó entre las primeras 16 finalistas, posteriormente entre las cinco, hasta que finalmente todo se definió entre la representante de Nuevo León y ella, pero la corona ya le pertenecía y las dos exMiss Universo mexicanas, Ximena Navarrete y Andrea Meza lo anunciaron.

Irma Miranda vive un sueño

A sus 26 años Irma está viviendo su sueño, el cual requirió dejar su casa a temprana edad, para lo cual contó con el apoyo de sus papás y sus hermanos, a quienes les agradeció el haberle ayudado a volar.

Uno de los intereses de esta reina de belleza está el activismo en pro de los migrantes, lo cual se ha complementado con su labor como representante de Mexicana Universal, quien ha extendido su certamen a la comunidad latina en Estados Unidos.

"Estoy orgullosa de representar a México, de gritar México en Miss Universo, que sin duda va a ser una experiencia inolvidable, que me va a dejar más allá de una participación, estoy segura que me va a ayudar a ser una mejor persona y a tener mis objetivos cada vez más claros".