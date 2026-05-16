J BALVIN CONMUEVE EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

J Balvin aprovechó su primera noche en el Palacio de los Deportes de la CDMX para dejar un emotivo mensaje a un mexicano que lo ayudó a convertirse en la súper estrella que actualmente es, además de a los migrantes.

Previo a interpretar "La canción", tema que se asocia a rupturas amorosas, José tomó el micrófono para despedirse de Milk Man, creativo que lo acompañó desde Energía y tristemente falleció.

"Yo quiero dedicar esta canción a un hermano que murió hace casi tres meses, a mi hermano Milk Man, mexicano, mi mano derecha, en el reggaetón desde que empezamos, no me pude despedir de ti, pero aquí estoy en tu tierra querida, hermano, en México, mandándote todo el amor, toda la fuerza para su familia", dijo.

En una noche en la que el colombiano convocó a 18 mil personas en la piña de cobre también dejó saber que este tema es para aquellos que han pasado por ansiedad y depresión. Además de convertirlo en un grito de amor y esperanza para los migrantes que se encuentran laborando en los Estados Unidos lejos de sus familias y con la incertidumbre causada por las políticas del actual gobierno.

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Durante el concierto Balvin exploró sus grandes éxitos desde "Ginza", "Reggeton" y temas de "Colores", causando un estruendo constante acompañado de pirotecnia.